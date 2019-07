Pensione Quota 41 con anticipo contributi, è possibile?

Pensione anticipata per precoci con un anno di contributi versati prima del 19° anno di età e rientranti nelle categorie di tutele tra cui la figura del Caregiver. Il requisito contributivo richiesto è di 41 anni indipendentemente dall’età, analizziamo il quesito di un nostro lettore: Buonasera, mi chiamo A., ho 57 anni e mezzo, 38 anni di contributi, sono caregiver riguardo a mio figlio diciottenne disabile e mia madre ultraottantenne, anch’essa superinvalida. Risulto anche nella categoria dei lavoratori precoci, avendo almeno un anno di contributi prima dei 19 anni.

Lavoro in banca e siccome per il momento la mia azienda non concede scivoli poichè non ha problemi di esodi, mi ha chiesto a me e al mio sindacato di fare io una proposta per poter anticipare l’uscita dal lavoro. Naturalmente una proposta che stia bene all’azienda e a me.

La domanda è questa: Se chiedessi alla banca di anticiparmi tre anni di contributi versati all’Inps in un’unica soluzione; potrei accedere dopo alla quota 41 per i caregivers e i lavoratori precoci? In attesa di una Vostra risposta, Vi ringrazio anticipatamente, Cordiali saluti

Pensione anticipata quota 41 per caregiver con anni anticipati

In linea generale non si può andare in pensione anticipando i contributi. Chiedere i tre anni anticipati le darà la possibilità di maturare il requisito contributivo di 41 anni, ma sono in dubbio sulla decorrenza della pensione, in quanto i tre anni anche se anticipati contributivamente dovranno poi maturare a livello di tempo. Quindi, l’accesso non può essere diretto.

Pensione quota 41 caregiver: requisiti di prepensionamento