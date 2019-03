Pensione quota 41, Naspi e decorrenza pensione

Con le novità contenute nel DL 4/2019 sono state introdotte le finestre di attesa per la decorrenza della pensione sia per l’anticipata che per la quota 41. Si dovranno attendere 3 mesi dal raggiungimento dei requisiti di accesso alla prestazione pensionistica per la decorrenza della pensione.

Pensione quota 41, Naspi e decorrenza

Un nostro lettore ci chiede: “Buongiorno, le scrivo per sapere se possibile, quando dovrò’ presentare la domanda di pensione come precoce quota 41. Attualmente sono in Naspi che terminerò’ il giorno 25 Settembre del 2019. Avendo iniziato a lavorare il 1 settembre 1977 a settembre di questo anno avrò’ maturato 41 anni e 10 mesi di contributi versati e 12 mese di lavoro prima dei 19 anni. Quindi rientro nei parametri richiesti. Vorrei sapere se dopo il 25 Settembre potrò’ subito fare domanda o devo aspettare 3 mesi da questa data? In attesa di una vostra risposta, cordiali saluti.”.

La domanda di pensione potrà farla anche al termine della fruizione della Naspi ma i requisiti di accesso alla quota 41 li raggiungerà soltanto trascorsi 3 mesi dal termine della fruizione dell’indennità di disoccupazione. Questo implica che per la decorrenza della pensione dovrà attendere ulteriori 3 mesi dal raggiungimento dei requisiti, ovvero 6 mesi dal termine della fruizione della Naspi.

Se, quindi, termina di percepire la Naspi il 25 settembre 2019 raggiungerà i requisiti di accesso per la quota 41 il il 25 dicembre 2019 con decorrenza della pensione il 1 aprile 2020.