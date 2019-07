La nuova riforma pensioni nel 2020 dovrebbe permettere di andare in pensione con la Quota 41 solo con 41 anni di contributi, senza lavoro e tutele. Una Quota 41 per tutti solo con l’anzianità contributiva, queste sono le promesse del Governo. Ricordiamo che la quota 41 è stata inserita nel contratto di Governo a firma di Di Maio e Salvini. Doveva fare il suo ingresso nel 2019 insieme alla Quota 100, successivamente per mancanza di fondi è stata spostata nel 2020, quindi nella nuova legge di Bilancio. Purtroppo, le voci discordanti non fanno ben sperare in una sua possibile attuazione. Vediamo cosa sta succedendo e com’è oggi la misura pensionistica Quota 41.

Pensione lavoratori precoci

Buonasera, potete x favore dirmi quando mio marito deve far domanda per poter accedere a quota 41, maturando i 41 anni a gennaio 2020?

Premetto che fa il camionista da più di 30 anni e ha iniziato a lavorare a 16 anni. Grazie

Attualmente possono accedere alla pensione quota 41 i lavoratori precoci prevede con 41 anni di contributi, di cui almeno un anno (12 mesi – 52 settimane) deve risultare versato prima del compimento del diciannovesimo anno di età, indipendentemente dall’età anagrafica. Inoltre, i lavoratori devono trovarsi in una delle seguenti categorie di tutele:

Lavoratore disoccupato licenziato, che ha perso involontariamente il lavoro anche per giusta causa. Bisogna aver maturato tre mesi dalla intera prestazione dell’indennità di disoccupazione Naspi;

Lavoratore con un’invalidità uguale o superiore al 74%;

Lavoratore “Caregiver” che assiste da almeno sei mesi il familiare con disabilità grave (legge 104 art. 3 comma 3);

Lavoratore che svolge mansioni lavorative pesanti e faticose “lavoro gravoso e usurante”.

Il decreto-legge n. 4/2019 ha sospeso l’aspettativa di vita di 5 mesi voluta dalla legge Fornero e ha inserito una finestra mobile di tre mesi dalla maturazione dei requisiti.

Tra i lavori gravosi rientra il lavoro di camionista, nella categoria di: Conduttori di mezzi pesanti e camion.

Quindi, in merito al quesito posto, le consiglio di verificare la categoria di assunzione di suo marito e se rientra in quella richiesta per i lavori, come sopra indicato “conduttori di mezzi pesanti e camion”.

La Fornero contraria alla Quota 41 nel 2020

In un’intervista rilasciata ad UnoMattina Estate, la professoressa Fornero spiega che la pensione anticipata quota 41 per tutti non è un obiettivo primario. Infatti, si trova contraria alla quota 41 dal 2020 per tutti, in quanto bisogna creare nuove risorse occupazionali e così poter sanare i buchi contributivi. In un’ottica del futuro, contrasta la riforma pensioni attuale e quella prossima consigliando di puntare al welfare, senza lavoro le pensioni non si possono pagare.