Pensione quota 41 precoci: entro quanto la domanda è accetta e quando la decorrenza?

Buonasera, sono un ragazzo di 24 anni e mi chiamo Carlo, chiedo informazioni per conto di mio padre..(lavora in una azienda e svolge mansioni gravose, conduttore di camion e addetto al facchinaggio e spostamento merci) si è informato ad un patronato che farà compilare alla sua azienda codici delle mansioni usuranti..in quanto lui ha 58 anni da questo mese e andrebbe in pensione a novembre del prossimo anno (con quota 42 e 10 piu qualche mese già compreso mettendo la data di novembre di attesa per l’erogazione) entro il primo marzo il patronato fará domanda per richiesta di lavoratori precoci..volevo solo sapere entro quanto tempo può essere accettata o rifiutata la domanda e nel caso di accettazione quanto tempo bisogna ancora aspettare e cosa altro fare e quando sarà erogata la pensione…grazie mille in anticipo attendo graditissimo riscontro..distinti saluti

Purtroppo non è facile stabilire i tempi dell’Inps… Comunque una volta che la domanda di accertamento di lavoratore precoce sia accettata (diamo per scontato che lo sia) si dovrà presentare domanda di pensione con quota 41. Per la decorrenza bisogna attendere di aver maturato da 3 mesi di requisiti richiesti per l’accesso (i 41 anni di contributi). Se suo padre è già in possesso dei 41 anni di contributi da mesi potrà accedere al pensionamento da subito, altrimenti dovrà attendere 3 mesi per la decorrenza della pensione. In ogni caso tutto l’iter per la pensione con la quota 41 non dovrebbe richiedere più di 6 mesi (in base a quello che mi hanno scritto altri miei lettori). Ma mi raccomando la domanda entro il 1 marzo poichè se si va oltre tale data le domande sono prese in considerazione soltanto in caso residuino le risorse finanziarie.