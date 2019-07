Rassegna stampa oggi 28 luglio 2019 su: Pensioni e varie misure che prevedono l’anticipo; Abolizione Canone Rai; Donazione ad un nipote; Assunzioni Adecco; TFS per i dipendenti pubblici; Contributi figurativi e loro validità ai fini pensionistici; Legge 104 e controlli a tappeto per i furbetti; Sciopero 1 e 2 agosto con problemi nei prelievi bancomat; tutte le novità della giornata.

Canone Rai: abolizione

Negli ultimi giorni al governo si sta discutendo di inserire in un disegno di legge l’abolizione definitiva del Canone Rai dal 2020. Gli italiani sperano che questa misura venga attuata, per molti ingiusta e iniqua. La proposta è stata presentata dal Movimento 5 Stelle, è possibile leggere la notizia completa qui: Canone Rai: abolizione proposta di legge del M5S. Ecco costi e conseguenze

Donazione fatta ad un nipote

Un nostro esperto risponde ad un lettore che chiede informazioni sulla donazione fatta ad un nipote e i gli effetti sui creditori. È possibile leggere la notizia completa in quest’articolo: Una donazione fatta ad un nipote può essere impugnata dai creditori del nonno?

Assunzioni Adecco: ecco le posizioni e come candidarsi

L’azienda Adecco ha annunciato che provvederà all’assunzione di circa 100 risorse da impiegare all’interno del suo staff. La società offre consulenza e soluzioni nell’ambito delle Risorse Umane, in quest’articolo le posizione richieste e come candidarsi all’offerta: Adecco offre 100 posti di lavoro in tutta Italia, come candidarsi e tanto altro

Contributi figurativi: sono validi per la pensione?

Tanti i dubbi e i vincoli messi in atto dalle varie misure pensionistiche che riguardano la validità dei contributi figurativi (Naspi e malattia). Ci si chiede se sono considerati contributi utili al pensionamento e rientrano pienamente nel requisito contributivo richiesto. Abbiamo esaminato la casistica in quest’articolo: Contributi figurativi: sono validi per il calcolo dell’assegno pensionistico?

TFS: simulazione e quantificazione

Per i dipendenti pubblici che si avvicinano al pensionamento o che già sono in pensione, è possibile tramite il portale Inps effettuare la simulazione e la quantificazione del Trattamento di fine servizio (TFS). Per sapere come fare, consigliamo di leggere: TFS: simulazione e quantificazione per i dipendenti pubblici

Anticipare la pensione con 20 anni di contributi e per i nati nel 1962

Abbiamo analizzato due casi di lettori che si trovavano in diversi situazioni: uno aveva maturato 22 anni di contributi con un’età anagrafica di 61 anni e l’altro aveva 35 anni di contributi e un’età anagrafica di 57 anni (nata nel 1962). Entrambi i lettori chiedevano di andare in pensione anticipata. Abbiamo esaminato le varie possibilità, le potete leggere in questi articoli:

Pensione anticipata con 20 anni di contributi: ecco chi può fare domanda

Pensione anticipata per i nati nel 1962, quali possibilità

Legge 104 controlli a tappeto per i furbetti

Vita brevi per i furbetti della legge 104, controlli a tappeto per chi abusa dei permessi legge 104 (3 giorni al mese), per assistere il familiare disabile. I controlli prevedono anche l’utilizzo di investigatori, per sapere di cosa si tratta e come saranno effettuati i controlli, consigliamo di leggere qui la notizia completa: Legge 104: la caccia ai furbetti si fa seria, indagini in tutta Italia

Sciopero nazionale 1 e 2 agosto: problemi con i bancomat

Nelle giornate del 1 e 2 agosto ci sarà lo sciopero nazionale dei portavalori. Lo sciopero potrebbe creare problemi di prelievo dei contanti presso gli sportelli delle varie banche. Gli Istituti di credito si stanno organizzando per ridurre i disagi, ma non è assicurato che ci riescano. Leggi qui la notizia completa: Sciopero nazionale dei portavalori, disagi in vista per prelievi bancomat