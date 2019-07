Rassegna stampa oggi 26 luglio 2019 su: pensione invalidità casalinghe; pensione donne; Quota 41 per tutti; Bonus di 513 euro commercianti; Ferie non godute; Bonus 80 euro; Visita fiscale e malattia post operatorio; Permessi legge 104; Dichiarazione di Successione, Assunzioni Ferrovie dello Stato, tutte le novità della giornata.

Pensione invalidità casalinghe

Anche le casalinghe possono fare domanda per la pensione di invalidità e inabilità civile. Abbiamo esaminato i requisiti e la casistica specifica in quest’articolo: Pensione invalidità per casalinghe: gli eventi per cui si può fare richiesta. Ecco i casi

Pensione donne: benefici per figli e invalidità

Abbiamo esaminato quali benefici pensionistici hanno le donne con figli e se sono compatibili l’assegno/pensione di invalidità. Inoltre, abbiamo trattato l’argomento anche dal punto contributivo. È possibile leggere qui la notizia: Pensione donne, invalidità e contribuzione per figli: come funziona?

Quota 41 per tutti: la promessa del Governo

A settembre allo studio la nuova legge di Bilancio 2020 che conterrà anche la Riforma pensioni. Si spera che sia inserita anche la Quota 41 per tutti senza lavoro precoce e senza tutele, solo 41 anni di contributi, come promesso dal nuovo Governo. Le ultime indiscrezioni fanno vacillare la possibilità di una sua attuazione: In pensione con Quota 41 aperta a tutti, quanto c’è di vero?

Bonus 513 euro per il pensionamento “rottamazione licenze”

Siamo arrivati vicino ad una svolta, il bonus di 513 euro per i commercianti sarà accessibile anche ha chi ha chiuso l’attività negli anni 2017/2018. Ricordiamo che l’indennizzo di circa 513 euro viene riconosciuto quale ponte per arrivare ai requisiti della pensione di vecchiaia. Rimandata a settembre l’emanazione di una circolare risolutiva che permetterà di inoltrare domanda di indennizzo anche ai commercianti che hanno chiuso l’attività negli anni 2017 e 2018.

Leggi qui la notizia completa: Bonus di 513 euro per il pensionamento, apre le porte al 2017/2018, la circolare a settembre

Ferie non godute: il datore di lavoro paga i contributi?

Il datore di lavoro ha l’obbligo di pagare i contributi anche sulle ferie non godute. La normativa che regola le ferie stabilisce tempi e modalità che il datore di lavoro deve rispettare nel pagamento dei contributi sulle ore di ferie maturate e non godute dal lavoratore. La notizia completa qui: Ferie non godute: si pagano i contributi al lavoratore. Ecco le novità

Bonus 80 euro non sarà abolito

Le ultime notizie smentiscono l’abolizione del bonus 80 euro in busta paga. Il Ministro Tria in un’intervista ha affermato che il bonus di 80 euro in busta paga non sarà abolito, potrà cambiare nome e potrebbe subire un aumento, da 80 euro potrebbe arrivare a 90 euro, qui tutte le ultime indiscrezioni: Bonus 80 euro in busta paga diventerà 90 euro, le ultime novità

Visita fiscale e obbligo delle fasce di reperibilità dopo intervento

Ci si chiede se dopo un intervento chirurgico bisogna rispettare le fasce di reperibilità per la visita fiscale. La normativa prevede che la malattia post operatorio è soggetta alla visita fiscale e vi è l’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità. Qui la notizia completa: Visita fiscale e fasce di reperibilità dopo intervento, si è esonerati

Permessi Legge 104 e Cig

L’Inps ha specificato come gestire i permessi legge 104 e il loro riproporzionamento in caso di cassa integrazione con il messaggio numero 026411/2009, nel caso di sospensione lavorativa con Cig. Abbiamo esaminato il caso specifico di un lavoratore che chiedeva come fare per poter fruire dei permessi legge 104, in quest’articolo: Permessi legge 104 in Cig al 50%, si possono chiedere al datore di lavoro?

Dichiarazione di Successione

La dichiarazione di successione è un adempimento che gli eredi devono presentare entro 12 mesi dalla morte del de cuius. Un nostro esperto ha esaminato il caso di legittimario con demenza senile e la regolarità dell’invio telematico della dichiarazione di successione. I chiarimenti in quest’articolo: Dichiarazione di successione e dubbi sulla modalità di presentazione

Nuove assunzioni nelle Ferrovie dello Stato: ecco come candidarsi

Per il 2019 le Ferrovie dello Stato stanno ha realizzato un piano di assunzione per il 2019/2013, che prevede l’inserimento di oltre 4.000 risorse. Leggi qui come candidarsi: Assunzioni nelle Ferrovie dello Stato: come candidarsi, requisiti e tanto altro