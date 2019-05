Per lavorare nella moda l’Italia è il paese migliore: ecco da dove cominciare

Lavorare nel mondo della moda è il “sogno impossibile” di tanti giovani intraprendenti, ma la realtà ci dice che spesso questo sogno non è così impossibile da raggiungere. Basta partire con il piede giusto, in un mondo incantato e affascinante, quale quello della moda, che ama mettersi in mostra e che riesce sempre a sedurre tantissimi giovani.

Una calamita per talenti già formati e per altri che stanno nascendo, che si chiedono: come riuscire ad entrare nel mondo della moda? Come farsi notare e fare carriera in questo settore così ambìto in tutto il mondo?

Innanzitutto bisogna dire che chi è nato in Italia e desidera lavorare nel mondo della moda è molto fortunato, perché il Bel Paese è una vetrina di grandissima importanza nel mondo, per quanto riguarda la moda e i suoi esclusivi show.

Per fare carriera nel mondo della moda la prima cosa da fare è investire su se stessi tramite la formazione per specializzarsi in una professione specifica legata al mondo della moda.

Molto importanti sono quindi i corsi professionali nel settore moda riconosciuti a livello internazionale, che prevedono un percorso formativo assecondato da stage e tirocini in aziende di settore, che possono trasformarsi in un vero e proprio trampolino di lancio per una carriera lavorativa.

In molti settori dell’economia italiana si sente spesso parlare di fuga di cervelli, una realtà che altrettanto spesso non riguarda il mondo della moda, perché è molto più accessibile di quanto si creda, restando in Italia.

Lo stivale italiano riesce infatti a catturare l’attenzione di tantissimi studenti stranieri europei e non solo,che vengono a vivere nel nostro Paese per intraprendere uno specifico percorso di studi e fare carriera.

Quindi logico chiedersi: se in tanti giungono da lontano in Italia perché mai i ragazzi italiani dovrebbero andare via?

Basta scegliere di formarsi con uno dei tanti corsi di formazione, veri e propri pilastri di un mondo ben strutturato.

Restare in Italia e guardare al futuro: una realtà spesso sottovalutata

L’Italia, oltre a offrire una vasta scelta di formazione, in quella che è una delle vetrine più importanti della moda internazionale, si presenta anche come una grande vetrina digitale.

Questo non significa che le tradizionali figure professionali, che da sempre operano nel settore, sono diventate meno importanti o stanno scomparendo.

La tradizione oggi ha sposato l’innovazione e le nuove tendenze digitali hanno fatto nascere nuove figure professionali specializzate, che operano proprio per far conoscere il lavoro fatto da chi nel settore già occupa posizioni tradizionali.

Le figure professionali richieste dalla moda

Oggi nel settore si parla tanto di comunicazione efficiente del brand in quello che è un mondo digitale che strizza l’occhio allo stile. Sono tantissime infatti le figure professionali richieste dalla moda 2.0: fashion event coordinator, fashion design manager, e-commerce manager, l’esperto di content marketing, il cool hunter e così via.

Questo per sottolineare quanto detto prima: il consiglio principale per lavorare nella moda è essenziale una formazione specifica, preferibilmente in una scuola in grado di dare una preparazione adeguata.

Una delle scuole più importanti si trova in Toscana, l’Istituto Modartech(www.modartech.com), esattamente a Pontedera (Viale Rinaldo Piaggio, 7), che forma e assiste ogni anno numerosi studenti grazie ad una intensa collaborazione con oltre 500 aziende del settore, sia tramite stage e sia con successive offerte lavorative.

Con un dato significativo che parla su tutti: l’87% di studenti della scuola trova lavoro già entro i primi 6 mesi dal termine dei corsi di formazione. E quest’anno alcuni suoi studenti sono finalisti a “Milano Moda Graduate” e a “CNA – Federmoda Concorso Professione Moda Giovani Stilisti – RMI in collaborazione con AltaRoma”.

Due eventi da non perdere

Per chi coltiva il sogno di lavorare nel mondo della moda la scuola apre le sue porte sabato 1 giugno, con un Open Day per conoscere da vicino i vari percorsi formativi in partenza da ottobre 2019 che riguardano le aree abbigliamento, calzatura, accessori e comunicazione.

L’evento è gratuito, previa registrazione da effettuare all’indirizzo www.modartech.com/open-day.html.

Da non perdere anche il Fashion Show il prossimo 7 giugno, evento durante il quale le creazioni dei giovani talenti dell’Istituto sfileranno in passerella di fronte ad un pubblico d’eccezione composto da esperti del settore, giornalisti e aziende.

Anche qui la partecipazione è gratuita e su invito, da richiedere tramite la pagina www.modartech.com/modartech-fashion-show-futur-is.html.

Per chi volesse ricevere maggiori informazioni consigliamo di scrivere alla mail orientamento@modartech.com o di telefonare al numero 0587 58458.