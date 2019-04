Polizze vita con rendimento fino al 4%, elenco dei big del settore

Con i mercati in bufera nel 2018, brillano le polizze vita. Un’indagine condotta da L’Economia ha analizzando 246 gestioni disponibili sul mercato italiano. Lo studio ha rilevato che le polizze vita hanno avuto un rendimento lordo medio nell’anno 2018 che va dal 3,2% fino a punte massime del 4%. Difficile da credere che un mercato con continue oscillazioni al ribasso, ha fatto brillare le polizze vita. La spiegazione secondo gli studiosi è da riscontrare in un meccanismo contabile, spiegabile nel modo seguente: i titoli inseriti nella gestione separata, secondo la normativa vigente, sono valorizzati all’atto dell’acquisto fino al momento della vendita. Tra questi titoli ci sono le polizze vita che secondo gli esperti, in questo modo non subiscono oscillazioni dei prezzi, che si verificano quando si ha in portafoglio un solo titolo. Tra le compagnie assicurative ci sono i big che danno rendimenti più alti, ecco un elenco completo.

Elenco dei 10 big delle polizze vita

Abbiamo estrapolato l’elenco dei dieci big delle polizze vita che nel 2018 hanno maturato un rendimento più alto.

Intesa – Sanpaolo vita – Isv Fondo Cresci Solido con un rendimento del 4,28%;

Intesa – Sanpaolo vita – Isv Fondo Cresci Tempo con un rendimento del 4,27%

Intesa – Sanpaolo vita – Centro attivo con un rendimento del 4,15%;

Generali Vita – Rispav – con un rendimento del 3,94%;

Intesa – Sanpaolo vita – Obiettivo Valore sicuro 2012 con un rendimento del 3,87%;

Unipolsai – Benefici garantiti – con un rendimento del 3,85%;

Eurovita assicurazioni – Primariv – con un rendimento del 3,76%;

Aviva vita – Gefin – con un rendimento del 3,68%;

Aviva Ass. Vita – con un rendimento del 3,65%;

Zurich investements life – Zurich Style – con un rendimento del 3,59%.

Queste solo solo le prime 10 scelte in base al rendimento medio del 2018.

