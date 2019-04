Poste Italiane offre lavoro a diplomati entro il 30 aprile

Se cerchi lavoro, questo annuncio fa per te. Poste Italiane è alla ricerca di nuovo personale che vuole utilizzare non come portalettere, ma come impiegati veri e propri, i quali saranno collocati presso i suoi diversi Uffici Postali. Per poter fare domanda è necessario avere il diploma di scuola superiore quinquennale. Chi riuscirà ad avere il lavoro, lavorerà part-time a tempo indeterminato. Inoltre, ci si dovrà dedicare per lo più delle seguenti attività: promozione e vendita di prodotti e servizi di competenza, il tutto dovrà accadere con l’assicurazione dell’espletamento delle relative procedure operative e amministrative nel rispetto degli standard di qualità e normativa. Infine, ultima attività richiesta è quella di fornire informazioni richieste dai clienti in ottica di fidelizzazione e sviluppo.

Lavoro per Poste Italiane, informazioni utili da sapere, candidatura e storia

Per poter partecipare alle assunzioni per poter lavorare per Poste Italiana, è necessario inviare la propria candidatura entro e non oltre il giorno 30 aprile 2019.

Per chi non fosse bene informato, Poste Italiane è un’azienda attiva da oltre 150 anni, e risulta essere la più grande azienda italiana per quanto riguarda il settore della corrispondenza e della logistica, oltre ad essere una delle migliori ad offrire servizi finanziari e assicurativi alle famiglie e alle imprese. E’ possibile trovare un ufficio di Poste Italiane in tutte le zone del territorio nazionale, dato che possiede ben 13.000 uffici postali, senza contare ben oltre 140.000 dipendenti e 30 milioni di clienti, tra privati, imprese e pubbliche amministrazioni. I suoi clienti la lodano soprattutto poiché essa offre una vasta gamma di servizi semplici, trasparenti, facili da usare e innovativi, realizzati col fine di migliorare la vita dei cittadini e la competitività delle aziende.

Nonostante la sua anzianità, Poste Italiane rimane sempre un’azienda giovane, capace di stare a passo coi tempi e di evolversi, di seguire la “moda” ed il mondo che cambia. Essa è una dei grandi appoggi del nostro Bel Paese.