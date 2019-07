Prestiti Vacanze e Finanziamento Viaggi: le proposte più vantaggiose

Senza dubbio in questo periodo dell’anno le richieste di prestiti vacanze sono in netta salita, ciò grazie anche a diverse offerte di finanziamenti. Andare in vacanza implica un costo, che però molte persone vogliono sostenere perché, come si sa, la vacanza offre tanti benefici, come combattere lo stress fino ad avere benefici di coppia. Quindi, per il proprio benessere alle vacanze non bisognerebbe mai rinunciarci. Non si ha la possibilità economica di andare 15 giorni alle Maldive? Allora nessuno ci impedisce di visitare una capitale Europea o scegliere una meta turistica in Italia.

Prestiti Viaggi e Vacanze: i vantaggi

La possibilità di potersi permettere una vacanza senza incidere in modo netto sul bilancio familiare è quella di pagarla in piccole rate, ricorrendo ai finanziamenti.

Vacanze a rate: offerte 2019

Per ottenere velocemente un finanziamento per le tue vacanze ti puoi rivolgere alla rete. Infatti in Internet si possono trovare innumerevoli proposte di prestiti online, e si può scegliere quello più vicino alle proprie esigenze.

Con pochi clik puoi trovare il finanziamento ideale per le tue necessità facendo un confronto tra varie banche e finanziarie, restando comodamente a casa.

Facciamo, comunque, di seguito presente tre finanziarie che offrono prestiti viaggi.

Carta PASS Carrefour per le vacanze

Carta PASS è la soluzione offerta da Carrefour Banca per viaggi al mare, in montagna o in città. Finanzia il costo e dilaziona il pagamento in comode rate mensili a tasso fisso.

Carta PASS dà la possibilità di scegliere la propria destinazione preferita, i migliori voli ed alloggi, ed anche le escursioni più interessanti. Il pagamento viene eseguito con sistema online 3D secure e si accumulano punti PAYBACK. Tutto questo si può fare on line.

Prestiti Vacanze Agos

Prestiti Vacanza Agos è un’ottima soluzione per i prestiti per le vacanze. Il pagamento delle rate del prestito inizierà solo al ritorno delle vacanze, quindi ci si può rilassare tranquillamente e trascorrere le vacanze con calma. La finanziaria erogherà l’importo entro 48 ore dall’approvazione della domanda.

Agos Ducato suggerisce, ai clienti che vogliono andare in vacanza all’estero, la Carta Attiva. È una carta di credito istituzionale di Agos che permette di avere una riserva di denaro da poter usare per ogni necessità. Per ulteriori informazioni consulta il sito ufficiale: www.agosweb.it.

Findomestic, viaggi fino a 3.000 €

La Findomestic propone finanziamenti per viaggi e vacanze. Per un importo di 3.000 euro c’è la possibilità di rimborsarli in 36 mesi con una rata mensile di 91,90 euro con TAN fisso del 6,46%, TAEG fisso del 6,66%.

La Findomestic dà la possibilità di avere un finanziamento senza nessun costo accessorio, erogato tramite bonifico sul proprio conto corrente bancario e con rimborso tramite rate addebitate sul conto corrente stesso.

Per ulteriori informazioni consulta il sito ufficiale: www.findomestic.it.

Prestiti Viaggi e Vacanze: i pro e i contro

Il vantaggio di ottenere un finanziamento per la propria vacanza è quello di riuscire a gestire al meglio il proprio budget mensile, mentre lo svantaggio è che alla fine si paga di più rispetto al pagamento in contanti delle vacanze.

I prestiti vacanze e viaggi possono coprire anche tutto il costo del viaggio, la durata di rimborso può variare a seconda della banca o della finanziaria cui ci si rivolge, con un minimo di 6 mesi e un massimo di 10 anni.

Un’altra possibilità per i lavoratori dipendenti è richiedere la cessione del quinto, che anche i cattivi pagatori possono ottenere.

Documenti necessari per ottenere un prestito personale