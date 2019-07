Prestito INPS anche per disoccupati 2019: ecco come chiederlo

È risaputo che per richiedere un prestito INPS bisogna avere una busta paga o una pensione, ed eppure l’ente pensionistico italiano prevede la possibilità anche ai disoccupati di inoltrare richiesta di finanziamento.

Prestito Inps per disoccupati: tutto sull’anticipo ASpI

I disoccupati che percepiscono l’indennità ASpI e che sono in procinto di aprire un’attività imprenditoriale in proprio, possono fare richiesta all’INPS del cosiddetto “prestito ASpI“.

Dobbiamo però dire che in realtà non è un vero e proprio prestito, ma la possibilità di ricevere in un’unica soluzione le somme che spetterebbero mese dopo mese in termini di disoccupazione.

Per ottenere l’anticipo della disoccupazione, come abbiamo detto, bisogna documentare l’utilizzo di questa somma in un investimento imprenditoriale. Un esempio è l’apertura di un bar, rilevate un negozio, avviare un’attività in proprio. La possibilità di ottenere l’anticipo della disoccupazione, vale anche per coloro che in passato avevano avviato un’attività imprenditoriale ma poi lasciata per accettare il lavoro da dipendente, ma dopo aver perso il lavoro si vuole riprendere la vecchia attività.

Prestito ASpI con anticipo, come fare domanda e scadenza

La domanda va presentata compilando l’apposito modulo disponibile presso le sedi Inps o scaricabile dal sito ufficiale Inps al seguente indirizzo.

Bisogna inoltre allegare alla domanda tutta la documentazione che l’Inps chiederà. La domanda di disoccupazione anticipata dovrà essere inoltrata entro la data di scadenza della fruizione dell’indennità di disoccupazione stessa. Inoltre bisognerà anche rispettare un altro limite temporale che è quello di presentare domanda per l’anticipo dell’ASpI entro 60 giorni dell’inizio della nuova attività lavorativa.

Prestito agevolato Inps con legge 104: quali pensionati possono accedere