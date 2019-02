Proroga Esterometro e Spesomentro al 30 aprile, invariata fattura elettronica e IVA

Esterometro e spesometro prorogati al 30 aprile 2019, lo ha annunciato il sottosegretario all’Economia ha annunciato la proroga dal 28.02.2019 al 30.04.2019 (che dovrà essere formalizzata attraverso un Dpcm):

della prima scadenza dell’esterometro;

dello spesometro del secondo semestre 2018.

La proroga è stata anche annunciata, tramite una nota del 13.02.2019, pubblicata sul sito del Consiglio

nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili.

La proroga non riguarda, al momento, le comunicazioni dei dati delle liquidazioni Iva che restano

in scadenza il 28.02.2019 né l’invio dei dati per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate.

Resta fissato, inoltre, al 25.02.2019 il termine per la presentazione degli elenchi Intrastat relativi al

mese di gennaio