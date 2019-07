Proroga Opzione donna nel 2020 con i requisiti maturati nel 2019

Nel 2019 la pensione anticipata Opzione donna è stata prorogata con il Decreto legge n. 4/2019 e prevede i seguenti requisiti: 35 anni di contributi e 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti e 59 anni di età per le lavoratrici autonome, entrambi i requisiti dovranno essere maturati al 31 dicembre 2018. Ci si chiede se nel 2020 ci sarà la proroga con la maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre 2019. Rispondiamo ad una nostra lettrice in base alle ul8time novità sulla misura.

Proroga Opzione donna nel 2020 con i requisiti nel 2019

Buongiorno, mia moglie ha compiuto 58 anni il 17.03.2019 con più’ di 35 anni di contributi. Chiedo se può’ fare domanda ed eventualmente quando a Opzione Donna. Grazie.

Risposta

La proroga per i 2020 è l’impegno che il Governo ha preso per il prossimo anno, quindi è possibile che sarà prorogata anche per il 2020. Restano incertezze su come sarà la misura e se comprenderà anche le nate nel 1961 (lavoratrici dipendenti), del 1960 (lavoratrici autonome), che hanno maturato o maturano i requisiti nel 2019. Anche qui, c’è una promessa del Governo. Per avere certezze bisogna attendere che la misura sia almeno formalizzata.