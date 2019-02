Proroga ufficiale spesometro ed esterometro al 30 aprile, le ultime novità

È arrivata la proroga ufficiale dello spesometro ed esterometro al 30 aprile 2019. L’annuncio è stato emanato dal sottosegretario all’economia, Massimo Bitonci, al termine di un tavolo tecnico per superare “le criticità relative alla concomitanza delle scadenze fiscali, come lamentato in questi giorni da molti operatori del settore”.

Non ci sarà nessuna proroga per la moratoria delle sanzioni per la fattura elettronica e anche per la scadenza della liquidazione IVA del quarto trimestre.

Adesso la corsa è per evitare sanzioni sull’emissione della fattura elettronica.

Fattura elettronica, l’invio a ridosso dell’ultimo giorno utile può creare problemi

Ricordiamo che quando l’invio è effettuato a ridosso dell’ultimo giorno utile, potrebbe accadere che lo scarto sia comunicato oltre la data per la liquidazione o che, pur essendo esso pervenuto entro detto termine, i cinque giorni per il re-invio portino a eseguire la trasmissione dopo la scadenza per la liquidazione. In questi casi, occorre comunque tenere conto dell’imposta dovuta, ancorché la fattura sia

ritrasmessa allo Sdi dopo il termine di liquidazione, in quanto la fattura ritrasmessa è sempre

quella originaria, visto che il sistema ne tiene memoria.