Quale diritto alla pensione al termine della Naspi

Nel peggiore dei casi, quindi, dovrà attendere soltanto 1 mese per poter percepire la pensione con l’anticipata con requisiti Fornero al termine dell’indennità di disoccupazione.

A luglio 2020, al termine della Naspi potrà accedere alla pensione anticipata che, fino al 31 dicembre 2026, richiede per gli uomini 42 anni e 10 mesi di contributi ed un’attesa, dal raggiungimento dei requisiti, di 3 mesi per la decorrenza della pensione.

Avrò 61 anni e 7 mesi e 43 anni di contributi. Vi ringrazio anticipatamente per i suggerimenti che vorrete darmi.”.

Un nostro lettore ci scrive: “Buongiorno. Ho 60 anni compiuti a Novembre 2018 e usufruisco della Naspi da Settembre 2018 fino a Luglio 2020. Attualmente ho oltre 41 anni di contributi, inclusi i figurativi dati dalla Naspi. Vorrei sapere gentilmente quali possibilità avrò per il diritto alla pensione una volta terminata la Naspi.

Un lavoratore che percepisce la Naspi, al suo termine ha qualche speranza di poter accedere al pensionamento? Fino al 31 dicembre 2019 per i lavoratori disoccupati che hanno terminato la Naspi da almeno 3 mesi ed hanno almeno 63 anni vi è la possibilità di accesso all’Ape sociale , ma dopo tale data, quali alternative resteranno?