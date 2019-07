Quando in pensione con 54 anni? Vediamo le possibilità

In alternativa deve attendere la maturazione dei 42 anni e 10 mesi di contributi per accedere alla pensione anticipata con requisiti Legge Fornero.

Per i lavoratori precoci vi è la possibilità di pensionarsi con soli 41 anni di contributi se appartengono a determinate categorie, ovvero:

Buonasera Ho 54 anni e 39 di contributi. Con le leggi vigenti quando potrò andare in pensione?

Quali sono le possibilità di pensionamento di chi ha molti contributi e una giovane età? Le possibilità potrebbero essere diverse ma anche i requisiti di accesso lo sono. Cerchiamo, quindi, di capire le possibilità di pensionamento per chi ha meno di 60 anni e un buon montante contributivo. Un nostro lettore ci scrive:

