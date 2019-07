Quattordicesima anche per la pensione di reversibilità?

Può controllare le fasce di reddito in quest’articolo: Pensione di reversibilità e quattordicesima: gli importi nel 2019

La quattordicesima è una somma aggiuntiva che viene riconosciuta nel mese di luglio, nello specifico il 2 luglio 2019, insieme all’assegno pensionistico. La misura non spetta a tutti i pensionati; rientrano nel beneficio le seguenti pensioni: pensione di vecchiaia; pensione anticipate; pensione di anzianità; pensione di invalidità e inabilità; pensione ai superstiti (di reversibilità).

