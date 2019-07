Quattordicesima e pensioni 2019: per alcuni a settembre, ecco perchè

La quattordicesima mensilità sarà erogata unitamente al cedolino della pensione di luglio, ma non per tutti. I requisiti richiesti per avere la quattordicesima sono: almeno 64 anni e l’importo sarà proporzionale al tetto del reddito e degli anni di contributi versati. Per ottenere la mensilità aggiuntiva non bisogna presentare nessuna domanda, la quattordicesima sarà accreditata in automatico per gli aventi diritto in base ai redditi degli anni precedenti e ai requisiti anagrafici richiesti.

Quattordicesima: con quali pensioni si percepisce?

La quattordicesima mensilità viene erogata per diritto (se rientrano nei requisiti), sulle seguenti pensioni:

Pensioni di vecchiaia;

Pensioni di anzianità;

Pensioni anticipate;

Pensioni di invalidità e di inabilità;

Pensioni ai superstiti.

Pensioni che non danno diritto alla mensilità aggiuntiva

Le pensioni che non hanno diritto alla 14sima sono:

Pensione di invalidità civile;

Pensione sociale;

Pensioni di guerra;

Rendite INAIL.

Per chi perfeziona i requisiti entro il 31 luglio ottiene la mensilità aggiuntiva con il cedolino pensione di agosto. Chi li perfeziona invece da agosto la otterrà a dicembre.

Per tutte le informazioni, consigliamo di leggere: Quattordicesima pensione 2019: quando verrà erogata e a chi spetta

Perchè per alcuni sarà erogata a settembre?

L’Inps prima di erogare la quattordicesima agli aventi diritto fa dei controlli sui requisiti di reddito memorizzati in automatico nel casellario centrale dei pensionati.

L’Inps effettua la verifica sui redditi del 2018, se non trova riscontro utilizza i redditi del 2016 e 2017, ed è per questo motivo che per una maggiore valutazione dei requisiti, la quattordicesima potrà essere erogata nel mese di settembre.

Per sapere se riceverete la mensilità aggiuntiva, bisogna attendere ancora qualche giorno, l’Inps sta inviando le comunicazione ai beneficiari.

14esima anche per la pensione di reversibilità?