Quattordicesima pensioni e pensione di reversibilità: quando spetta

Salve io prendo la pensione de reversibilità di mio marito 500 euro il 20 luglio compio 54 anni mi spetta la quattordicesima grazie

Con la pensione di reversibilità la quattordicesima mensilità per i pensionati spetta qualora il beneficiario sia in possesso dei requisiti richiesti per l’erogazione. La quattordicesima, è bene sottolinearlo fin da subito, spetta se si risponde a precisi requisiti reddituali e anagrafici.

Per la pensione di reversibilità, inoltre, la quattordicesima spetta solo nel caso la pensione indiretta sia l’unico trattamento posseduto: in caso contrario la mensilità aggiuntiva viene erogata sulla pensione diretta.

Quattordicesima mensilità: requisiti

La quattordicesima viene erogata solo al compimento dei 64 anni di età: prima di tale età, quindi, la mensilità aggiuntiva non spetta.

Inoltre l’erogazione avviene solo nel caso il reddito annuo sia inferiore a 2 volte il trattamento minimo INPS.

Nel suo caso, quindi, non considerando i redditi percepiti, la corresponsione della quattordicesima non le spetta perchè non ha ancora compiuto i 64 anni di età.

Per approfondire è possibile leggere anche: Pensioni e quattordicesima 2018: a chi spetta e a quanto ammonta