Quattordicesima pensioni: quali requisiti per il diritto?

La quattordicesima non spetta a tutti i pensionati ma soltanto a quelli in possesso dei requisiti anagrafici e reddituali stabiliti dalla legge. Nel seguente articolo illustreremo i requisiti necessari per la fruizione della quattordicesima pensioni. Una nostra lettrice ci scrive: Buonasera, percepisco una pensione di reversibilità ai superstiti , ho 61 anni volevo sapere se mi spetta la quattordicesima.Grazie

Quattordicesima pensioni: requisiti

Come abbiamo anticipato sopra, non a tutti i pensionati spetta la quattordicesima pensioni, ovvero una mensilità aggiuntiva della pensione erogata a chi, per reddito ed età rientra nei requisiti richiesti per la fruizione.

La quattordicesima non viene erogata se il pensionato beneficiario non ha compiuto i 64 anni di età. Uno dei requisiti, quindi, per poter percepire la mensilità aggiuntiva è l’aver compiuto i 64 anni.

La mensilità aggiuntiva, inoltre, viene erogata soltanto ai pensionati che abbiamo un reddito annuo fino a 2 volte il minimo INPS. Per tutti i pensionati che hanno un reddito più alto, quindi, la quattordicesima non è corrisposta.

Il caso

Nel caso della nostra lettrice il diritto alla quattordicesima, quindi, non sussiste avendo soltanto 61 anni e non avendo compiuto i 64 anni richiesti per legge per l’erogazione.