Quota 100 con requisiti nel 2021: chi ci rientra?

Sono un dipendente statale il 20 maggio 2021 maturo 62 anni di eta e 38 anni di servizio vorrei cortesemente domandare se potrò fruire della quota 100.

Ringrazio anticipatamente

Maturando i requisiti il 20 maggio per lei la finestra di decorrenza della pensione di apre il 1 novembre 2021, quindi rientra tranquillamente tra coloro che possono fruire della quota 100.

Chi rientra nella quota 100 nel 2021?

Possono rientrare nella quota 100 tutti coloro che maturano i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2021 anche se, come ovvio, la finestra di pensionamento, si aprirà solo nel 2022. Il termine del 2021, infatti, è una scadenza solo per la maturazione dei requisiti poichè una volta raggiunti questi ultimi il diritto alla pensione con quota 100 si cristallizza e l’importante è raggiungerli entro la data di scadenza della misura poichè l’accesso alla misura può essere in qualsiasi momento successivo al raggiungimento dei requisiti richiesti.