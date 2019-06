Quota 100 e revoca della domanda di pensionamento anticipato

Dal 1° gennaio 2019 è possibile andare in pensione anticipata con Quota 100 con i seguenti requisiti: un’età anagrafica di 62 anni e un’anzianità contributiva di 38 anni. Tanti i dubbi sulla misura e tanti ripensamenti, ecco una domanda posta da una nostra lettrice: Salve buon giorno, cortesemente mi potete dare notizie in merito alla revoca di richiesta di pensionamento anticipato quota 100? Non riesco ad avere notizie certe. Vorrei Revocare la mia domanda di pensione anticipata quota 100 fatta sia al Comune di …. sia all’Inps mi potete dire cosa devo fare se è possibile farlo. Vi ringrazio

Revoca domanda di pensionamento Quota 100: chiarimenti

L’Inps ha specificato con un messaggio Hermes 453 2019 che le dimissioni non possono essere revocate, hanno una natura di negozio unilaterale ricettizio che determina la risoluzione del rapporto nello stesso momento in cui l’amministrazione ne è a conoscenza. Quindi, la revoca non è possibile in quanto l’effetto risolutivo è già stato prodotto nel momento in cui è stata presentata la domanda di pensionamento.

Mi dispiace ma non è possibile tornare indietro.

