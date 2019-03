Quota 100: presentazione domanda di pensione su sito INPS

Stamattina navigando sul web trovo una strana pagina sul sito dell’INPS chiamata “Quota 100: presentazione domanda di pensione”. Interessata la apro per vedere se ci sono novità al riguardo, visto che molti dei nostri lettori sono in attesa di istruzioni su come, quando e dove presentare la domanda per la pensione con quota 100 e…scopra con sorpresa che la pagina dell’istituto non dice assolutamente nulla sulla presentazione della domanda di pensione.

Presentazione domanda di pensione: una pagina fuorviante?

Sulla pagina dell’Inps è presente la notizia della pubblicazione del decreto 4/2019 del 28 gennaio che disciplina l’accesso alla pensione con quota 100 e a quella con opzione donna. Si chiarisce che con le circolari 10 e 11 dell’INPS sono state fornire le istruzioni applicative per l’accesso alla pensione quota 100 ed opzione donna.

Ma nella pagina non si dice nulla sulla presentazione della domanda di pensione se non quello che circola sul web da fine gennaio (e da precisare che la pagina del sito INPS è aggiornata all’8 marzo 2019).

Una presa per i fondelli ai lavoratori? Il sito annaspa in attesa di novità? Ma a questo punto non faceva una figura migliore facendo una pagina generale su quota 100 senza introdurre quel “presentazione domanda di pensione” che a questo punto dell’iter burocratico del decreto appare alquanto fuorviante?