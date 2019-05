Con il Decreto – legge n. 4/2019 è stata inserita la finestra di tre mesi dalla maturazione dei requisiti. Quindi, nel caso specifico se la naspi termina il 6 gennaio per raggiungere il requisito di tutela deve attendere tre mesi. Poi, dovrà attendere anche la finestra mobile di tre mesi.

Per poter fare domanda di pensione anticipata con Quota 41 , bisogna aver maturato 41 anni di contributi di cui almeno 12 mesi anche non continuativi devono essere maturati prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Inoltre, bisogna trovarsi nelle categorie di tutele, tra cui rientra anche il lavoratore che ha perso involontariamente il lavoro e da tre mesi ha finito di percepire interamente la Naspi.

Sono un precoce disoccupato in naspi fino al 6 gennaio 2020 e avrò a quella data 41 anni e 6 settimane di contributi…quando devo fare domanda di riconoscimento requisiti? Quando domanda di pensione?

