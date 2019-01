Rc Auto, nel 2019: 1,2 milioni gli italiani pagheranno di più, ecco per quale motivo     

Ben 1,2 milioni italiani nel 2019 si ritroveranno a pagare molto di più la propria Rc Auto, e questo per l’aumento delle denunce di un sinistro con colpa: Nel nostro Paese, le Regioni che hanno registrato la percentuale più alta di automobilisti che hanno denunciato un sinistro per colpa sono la Liguria, Lazio e le Marche.

Aumento Rc Auto nel 2019, ha un perché

La Regione Liguria ha registrato un percentuale di denunce di un sinistro con colpa pari al 5,09%, seguita dal Lazio con il 4,95% e dalle Marche con il 4,87%.

Brutte notizie in arrivo per questo anno, aumentano le RC auto per ben 1,2 milioni di italiani. Nell’anno passato avevano denunciato un sinistro con colpa, di conseguenza quest’anno si ritroveranno a pagare di più la propria Rc Auto.

Ecco i dati emersi

Anche questa volta le donne vengono penalizzate più degli uomini, spunta fuori un percentuale di 4,33% che hanno denunciato un sinistro con colpa, mentre per quanto riguarda gli uomini il percentuale è di 3,55%.

Stranamente, secondo le statistiche sembra che i giovani neopatentati abbiano denunciato meno sinistri con colpa. Per quanto riguarda i giovani con età compresa tra i 18 e 20 anni, solo il 2,03% dovranno pagare di più la propria Rc Auto nel 2019.

A parte la Regioni Liguria, Lazio e le Marche, tutte le altre Regioni hanno registrato meno denunce di un sinistro con colpa rispetto all’anno passato. Fa eccezione la Regione Valle d’Aosta dove la percentuale è in aumento, dal 2,70% al 3,23%.

Ci sono invece Regioni dopo è stato registrato un abbassamento delle percentuali per quanto riguardano le denunce di un sinistro con colpa, come ad esempio la Regione Umbria che è passata dal 6,22% al 4,53%, la Regione Basilicata che fortunatamente passa da un percentuale di 2,76% a 1,53% e infine la Regione Friuli-Venezia Giulia con un percentuale da 4,39% a 3,32%.

