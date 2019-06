Reddito di cittadinanza: se cambio il nucleo familiare si perde il beneficio?

Detto questo, se suo figlio entra a far parte del suo nucleo familiare, il Reddito di cittadinanza concesso, subirà una variante in quanto cambia il nucleo familiare e quindi il reddito Isee che dà diritto alla misura.

Il reddito di cittadinanza ha visto il suo ingresso nel decreto-legge n. 4/2019 e viene riconosciuto sulla base del reddito e del patrimonio familiare. La misura viene incrementata dell’0,2 per ogni familiare minorenne, e dello 0,4 per ogni componente del nucleo familiare.

Reddito di cittadinanza e nucleo familiare, analizziamo il quesito di un nostro lettore: Gentile dottore, volevo sapere se metto a carico mio figlio per lo sgravio fiscale, il quale non ha percepito reddito nel 2018, mio figlio può perdere il reddito di cittadinanza. la ringrazio

Per una risposta dei nostri esperti scrivi a consulenze@notizieora.it I nostri esperti risponderanno alle domande in base alla loro rilevanza e all'originalità del quesito, rispetto alle risposte già inserite in archivio.