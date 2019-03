Reddito di cittadinanza: vanno considerati i costi di sepoltura

I nostri lettori ci scrivono le loro idee e considerazioni sul quello che sta accadendo e questa particolare lettrice è attenta al reddito di cittadinanza. ma prende i considerazione cose pratiche a cui non si era pensato (a cui probabilmente non ha pensato neanche il legislatore) per questo a mio avviso qual la pena leggere quel che scrive:

Gent. signora Del Pidio, mi congratulo con lei ,per l’articolo sulla parità dei

sessi o di genere comunque la si voglia chiamare, vorrei esporle una

considerazione ma per ipotesi :2 anziani che oggi è in buona salute

all’improvviso si ammalano , hanno bisogno di cure, aiuto in casa

quindi di una badante o di andare in casa di riposo le espongo dei

dati certi, una badante costa tra salario, contributi , Tfr, in più

vitto e alloggio 1700 euro al mese se ti va bene ! Una casa di

riposo va da 1400 , 1500 euro ma con pochi servizi , 2000 euro e oltre

al mese se decente!La domanda : il signor Di Maio con pensione di

cittadinanza ,( poco chiaro) non ha preso considerazione il fatto

che nel calcolo Isee bisognerebbe escludere almeno i C/C sino a 50.000

euro? Le spiego il perchè : gli anziani oltre a sobbarcarsi spese

di cui sopra accennato ,hanno il problema anche della sepoltura e

dell’acquisto di un loculo per il loro corpo esamine e non è affatto

a” buon mercato” a meno che lo Stato ci dia il nulla osta per una

sepoltura sotto una bella quercia! In conclusione non si può

considerare ricco chi ha 50.000 euro in C/C perchè posso sparire

dalle tasche in men che non si dica . Mi scusi ma certe leggi vanno

fatte con la testa non coi piedi. A.M.D.

