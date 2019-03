Regime forfetario e possesso di quote societarie, causa ostativa

Regime forfetario e quote societarie, sono ancora numerosi i dubbi riguardanti l’applicabilità del nuovo regime forfetario in caso di possesso di partecipazioni di controllo Srl. Più in particolare, la causa ostativa derivante dal possesso di quote in Srl è applicabile solo se il possesso della partecipazione è in grado di assicurare il controllo diretto o indiretto.

Regime forfetario e società in liquidazione

Posto che le società in liquidazione non possono iniziare nuove attività, è improbabile che il contribuente

forfettario sia in grado di trasferire parte del fatturato a tale società; pertanto, la causa inibente non

dovrebbe trovare applicazione (ma manca una conferma ufficiale).

Regime forfetario e nuda proprietà

Anche il possesso della nuda proprietà, nonostante il reddito sia dichiarato solo dall’usufruttuario,

dovrebbe impedire l’ingresso nel regime forfettario.

Partecipazioni all’estero

Per quanto riguarda il possesso di partecipazioni societarie all’estero, si rileva che le società non stabilite

in Italia non rientrano nell’ambito dell’articolo 5 del Tuir, richiamato dalla norma che disciplina la causa

ostativa. Di conseguenza, il possesso di una quota di partecipazione estera potrebbe non impedire

l’applicazione del regime forfetario.

