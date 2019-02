Pensione quota 100 con 62 anni di età e 38 anni di contributi, analizziamo il quesito di un nostro lettore:

Premesso che sono un impiegato comunale con 64 anni di età e 40 anni di servizio di ruolo, ivi compreso un anno di servizio militare che in virtù della nuova normativa in materia di pensionamento anticipata Quota 100, ho presentato via on-line all’INPS, nonché al Comune dove lavoro, per il tramite di un patronato, in data 31/01/2019, la domanda di pensione anticipata, con decorrenza 01/08/2019. Qualche giorno dopo, però, mi sono reso conto di essere stato troppo tempestivo, infatti, a tutt’oggi, non conosco l’entità della mia pensione futura.

Pertanto, chiedo se è possibile ritirare la mia domanda di pensione e in che modo devo farlo. Ringrazio e porgo distinti saluti.

Domanda di pensione Quota 100, si può revocare?

Unitamente alla domanda di pensione all’Inps, lei ha anche presentato le dimissioni per prepensionamento all’ente. Poiché la domanda e’ in lavorazione la può ritirare tranquillamente, lo stesso deve fare con l’amministrazione. Se non intende andare in pensione le conviene farlo il prima possibile, in quanto il datore di lavoro, deve provvedere alla sua sostituzione in tempo utile.