Riscatto servizio di leva e adeguamento pensione in corso

Buongiorno , ci siamo resi conto che a mio padre nato nel 1934 ai fini pensionistici non é stato calcolato il servizio militare. È conveniente riscattarlo? Può portare ad un aumento della pensione e chiedere eventuali arretrati?

La richiesta di riscatto del servizio militare va presentata a domanda e se non è stato calcolato la colpa non è dell’INPS. Gli arretrati, quindi, non possono essere richiesti ma può essere richiesto un adeguamento della pensione dopo il riscatto dell’anno di leva.

Conviene chiedere il riscatto? A mio avviso si, visto che il riscatto dell’anno del servizio militare è gratuito. Il mio consiglio, quindi, è quello di presentare domanda del riscatto del periodo di servizio militare e, successivamente, la domanda di adeguamento della pensione in base ai contributi maggiori derivanti dal riscatto. Visto che il tutto non costa nulla e porta, in ogni caso, ad un miglioramento della pensione percepita, perchè non farlo?