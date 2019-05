Risparmiare soldi: ecco alcuni consigli per migliorare la tua vita

Vuoi dare una svolta alla tua vita finanziaria? Allora ti consigliamo alcune cose da fare per poter risparmiare e migliorare la tua situazione finanziaria. Per ottenere una libertà finanziaria bisogna partire dal concetto di sicurezza. Quindi, bisogna avere delle buone abitudini finanziarie e riuscire ad accumulare un fondo di 3.000 euro, che ti potranno dare la sicurezza economica per poter affrontare quelle piccole spese quotidiane improvvise.

Per poter costituire un fondo di emergenza, bisogna controllare e ridurre le spese eccessive, mettendo da parte ciò che risparmi in un salvadanaio digitale. In poco tempo, non ci crederai, avrai raggiunto la tua sicurezza economica.

Risparmiare: mettere da parte il 20% del tuo stipendio

Qualsiasi sia il tuo traguardo, dall’acquisto della casa all’auto, bisogna avere costanza nel risparmiare ogni giorno. Raggiungere i tuoi traguardi comportano dei sacrifici.

Bisogna avere regolarità nel risparmio per poter raggiungere le proprie mete.

È bene pensare prima al risparmio e poi al consumo, quindi metti prima da parte il 20% del tuo stipendio e poi basati su ciò che rimane per affrontare le spese del mese. Versa la quota risparmiata in un fondo comune di investimento, questo ti aiuterà a far crescere i tuoi risparmi.

I fondi comuni di investimento si regolano sul calcolo dell’interesse composto, cioè viene calcolato l’interesse sull’interesse. E questo fa sì che il tuo risparmio cresca velocemente, con un investimento medio lungo.

Ridurre le tasse sui tuoi investimenti

Sempre più risparmiatori si chiedono come pagare meno tasse sugli investimenti.

Una soluzione c’è, investire in Piani Individuali di Risparmio (PIR), questi sono strumenti che consentono di non pagare le tasse sui rendimenti, alla condizione che il piano risparmio duri 5 anni. Per chiarirci, se si investe su un PIR che ha al suo interno delle azioni, il risparmiatore non pagherà l’aliquota ordinaria del 26% sul capital gain.

È un buon risparmio a cui si aggiunge anche l’esenzione dall’imposta di successione.

Risparmio: ecco alcune abitudini che ti permettono di risparmiare un po’ di soldi ogni giorno

Risparmiare cancellando i debiti

Liberarsi dei debiti, non è una cosa semplice, ma ci si può riuscire, utilizzando una parte dei tuoi risparmi per ridurre il peso dei debiti. Ti devi porre l’obiettivo di risparmiare per cancellare i debiti. Utilizzando il metodo del risparmio e dell’investimento costante, vedrai che i tuoi debiti si ridurranno senza troppa fatica.

Risparmio: utili consigli di come risparmiare sulla Spesa Alimentare senza alcuna ristrettezza

Investire con le app Fintech

Il Fintech è la nuova frontiera della finanza. I prodotti finanziari, prima si potevano acquistare solo in luoghi fisici come banche e poste, ma adesso grazie al Fintech, con lo smartphone si possono acquistare servizi finanziari comodamente con un click.

Ci sono app che offrono servizi di pagamento, risparmio e investimento. Tra questi possiamo consigliare Gimme5. Questa è un app salvadanaio digitale che ti permette di risparmiare e investire in portafogli diversificati, anche a partire da 5 euro.

Risparmiare sulle bollette luce e gas: l’unione fa la forza. Ecco cosa sono i gruppi d’acquisto