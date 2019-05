Risparmiare, e mettere qualcosa da parte per i vostri progetti, è molto importante, special modo in questo periodo di crisi. Uno dei modi per risparmiare è anche evitare lo spreco alimentare, che è un fenomeno sempre più allarmante. Lo spreco alimentare si manifesta soprattutto nell’ambito domestico, quindi di conseguenza le famiglie italiane hanno anche un rincaro di spesa. Bisogna, per evitare lo spreco e per risparmiare, cambiare le nostre abitudini domestiche a partire dal metodo di conservazione del cibo, a cosa acquistare per riempire la nostra dispensa e frigorifero.

Per poter conservare, nel miglior modo possibile, i cibi acquistati, è necessario utilizzare degli elettrodomestici che aiutano a sfruttare meglio le materie prime a disposizione.

In questo articolo ti suggeriremo quali sono gli accessori da utilizzare in cucina per ridurre gli sprechi e alcuni consigli per evitare acquisti inutili.

Come gli elettrodomestici ci aiutano a conservare il cibo

Molti elettrodomestici ci possono aiutare a conservare al meglio gli alimenti in modo che non si deteriorino in breve tempo, altri, invece, ci possono aiutare a utilizzare tutte le parti degli ingredienti e a risparmiare, lavorando le materie prime invece di acquistare prodotti confezionati.

Macchina per il sottovuoto

La macchina del sottovuoto è utile per sigillare e conservare alimenti come: carne, pesce, verdura o ingredienti cotti. Tutti questi ingredienti messi sottovuoto si potranno surgelare, conservare in frigo o cuocere. L’uso di questo elettrodomestico incide sul tempo di conservazione degli alimenti, e questo ti consentirà di approfittare di offerte temporanee per acquistare quantità maggiori di un alimento, per poterlo poi consumare nei giorni successivi

Essiccatore

L’essiccatore è un elettrodomestico che ti permette di conservare i cibi più a lungo, agendo su di essi eliminando i liquidi.

Con l’essiccatore si può essiccare frutta e verdura che avete in più nel frigo e già sapete che non riuscite a consumarli, oppure farvi una scorta di prodotti stagionali.

Frullatore e il frullatore a immersione

Il frullatore e il frullatore a immersione sono due accessori che ti possono dare la possibilità di utilizzare tutte quelle parti di alimento che avresti buttato, riducendo in questo modo lo spreco e ottenendo degli alimenti in più da utilizzare per preparare il tuo pranzo o la tua cena. Si possono preparare vellutate, salse , passate; utilizzando foglie, gambi o altre parti che sicuramente sarebbero andati nel secchio dell’immondizia.

Tritatutto

Anche il tritatutto ci permette di risparmiare e di evitare gli sprechi. Questo accessorio può essere utilizzato per tritare tutti quei alimenti che sono troppo secchi per poterli utilizzare in modo diverso. Infatti si può tritare croste di formaggio, pane secco, erbe aromatiche. Tutti questi alimenti potranno essere riutilizzati in diverse ricette.

Estrattore di succo e la centrifuga

L’estrattore di succo e la centrifuga sono due elettrodomestici indispensabili per poter risparmiare sulla spesa e soprattutto evitare sprechi di frutta e verdura. Utilizzando questi accessori non dovrai più acquistare succhi o bevande, latte vegetale e sorbetti industriali. Anche con lo scarto prodotto, dall’utilizzo di questi due elettrodomestici, potrà essere utilizzato per preparare diverse ricette, dalle torte ai biscotti, dalle salse a molto altro.

Macchina da caffè automatica o a cialde

Anche la macchina da caffè ci può aiutare a risparmiare e a diminuire gli sprechi alimentare. Come? Uno dei vantaggi è quello di erogare con precisione la quantità di caffè che si vuole, evitando sprechi di materia prima. Un altro vantaggio, quello economico è che il caffè in grani costa decisamente meno di quello raffinato.

Qualche altro consiglio pratico per evitare sprechi e risparmiare

Per poter risparmiare ed evitare sprechi alimentari, oltre all’utilizzo di elettrodomestici idonei, bisogna anche cambiare alcune abitudini di consumo.

Bisogna soprattutto evitare di fare acquisti in eccesso, evitando così sprechi e anche risparmio di soldi.

Piccoli consigli da seguire:

Evitare di recarsi al supermercato affamati: infatti, quando si è affamati si è propensi ad acquistare cibi inutile e a riempire il carrello. È buona regola acquistare solo alimenti strettamente necessari e quindi andare a fare la spesa con una lista di prodotti che mancano a casa.

Avere il frigo della giusta dimensione: la capienza del frigorifero è molto importante, perché se si ha un frigo troppo capiente si tende a riempirlo, acquistando anche alimenti non necessari. Quindi quando acquistate il frigo, tenete conto delle vostre esigenze familiari e non comprate un frigo troppo capiente.

Fare la lista della spesa è importante: recarsi al supermercato con una lista degli alimenti che servono è un ottimo modo per risparmiare tempo e denaro ed evitare gli sprechi. Per compilare la lista della spesa in modo veloce, potresti utilizzare le numerose app disponibili.

Conservare gli alimenti nel modo giusto: ultimo, ma non meno importate consiglio è conservare gli alimenti nel giusto modo per evitare il loro precoce deterioramento.

