Risparmiare soldi sulla bolletta della luce: alcuni semplici trucchi

Dopo aver esaminato cosa fare per risparmiare soldi incominciando dalla bolletta della luce; adesso esaminiamo come risparmiare sui consumi con qualche semplice trucchetto. Qualche attenzione in più, anche se sembra banale, può far diminuire il consumo in bolletta drasticamente. Vediamo a cosa fare attenzione.

Installazione degli elettrodomestici

Quando si sceglie la posizione degli elettrodomestici, non bisogna considerare solo l’aspetto estetico ma anche quello pratico. Ad esempio: il frigorifero deve essere collocato in una parte fresca; non esposta al sole e non vicino a fonti di calore; tipo la cucina. Inoltre, deve avere una buona ventilazione, quindi, posizionarlo a una decina di centimetri dal muro. Tenere il termostato del frigorifero ad una giusta posizione, più alto viene posizionato più consuma.

Utilizzo della lavatrice

Anche l’utilizzo ponderato della lavatrice ci potrà far risparmiare sul consumo, ad esempio: evitare il programma di prelavaggio in quanto è quello che ha consumi più elevati e si ottiene anche un risparmio nel detersivo. Preferire i programmi a basse temperature., utilizzare quando è possibile i programmi a basse temperature.

Quando non si riesce a riempire il cesto della lavatrice, scegliere il programma di lavaggio a mezzo carico.

Condizionatori

Per l’acquisto di condizionatori scegliere quelli con inverter per ridurre i consumi. L’inverter consente di adeguare la potenza in base alle necessità del locale.

La modalità standby

Evitare di lasciare in modalità standby: computer, modem, elettrodomestici, televisori, ecc. Anche se il consumo è basso, conviene sempre evitare.