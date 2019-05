Oggi molte più famiglie arrivano a fine mese con pochissimi spiccioli in tasca o addirittura si indebitano per sostenere le spese del mese. Allora si cercano soluzioni alternative al risparmio, e sembra efficace realizzare gruppi di acquisto per ottenere sconti su diversi tipi di prodotti. Già si è parlato dei gruppi di acquisto per la spesa biologica, ora si diffondono sempre più quelli rivolti al risparmio sulle bollette. Diverse associazioni di consumatori, già da alcuni anni, hanno lanciato questa iniziativa, che in quest’ultimo periodo sta riscuotendo notevole successo. Anche la Codacons ( Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) ha messo in atto una di queste iniziative, coinvolgendo più di 11.000 famiglie, che hanno ottenuto tariffe più convenienti grazie ad un’asta.

Risparmiare soldi sulla bolletta della luce: alcuni semplici trucchi

Risparmio bollette: ecco come funzionano i gruppi di acquisto

L’associazione costituisce i gruppi di acquisto tramite una richiesta di iscrizione gratuita all’iniziativa. Viene eseguita un’asta al ribasso sulle offerte delle tariffe di luce e gas. Quindi vengono individuati i vincitori dell’asta che hanno presentato l’offerta migliore in termini di servizio e costi. L’iniziativa della Codacons ha riportato un risparmio complessivo sulle bollette di luce e gas per ogni famiglia aderente di 334 euro annui. Il risparmio per le bollette di luce con tariffa monoraria è di 137,68 euro all’anno, mentre per la tariffa bioraria è di 112,49 euro annui. Per le bollette del gas si è giunto ad un risparmio di 197 euro annui per ogni famiglia.

I due fornitori si sono impegnati a non variare l’offerta per 12 mesi e di non aggiungere alcun costo o apporre modifiche al contratto. La Codacons ha verificato tutte le clausole che legano gli utenti ai gestori di luce e gas, tutelando i loro diritti.

L’associazione dei consumatori Codacons, ha deciso di riaprire al più presto una nuova procedura di iscrizione al gruppo di acquisto di energia, visto l’enorme successo e il notevole risparmio per ogni famiglia. Se sei interessato ti consiglio di visitare il sito ufficiale della Codacons.

Risparmiare soldi sulla bolletta del gas: ecco cosa si può fare