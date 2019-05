Risparmio: ecco alcune abitudini che ti permettono di risparmiare un po’ di soldi ogni giorno

Hai notato che da un po’ di tempo non riesci a risparmiare nulla per poter permettere una vacanza o solo una cena fuori con il tuo partner? Sappi che ci sono delle semplici tattiche che puoi mettere in pratica ogni giorno, che ti permetteranno di mettere da parte qualche soldino per i tuoi sfizi.

Bastano dei piccoli accorgimenti, come portarsi il pranzo da casa al lavoro ed evitare la mensa aziendale, limitare i caffè al bar, o ancora pensarci per 48 ore prima di effettuare un acquisto. Tutte cose semplici da fare, ma ti assicuro molto efficaci, che faranno riempire il tuo salvadanaio.

Da un rapporto di Bank of America Better Money Habits Millennial Report è emerso che 73% di giovani compresi dai 23 e i 37 anni di età spendono troppo in cose superflue. Inoltre il 35% ha dichiarato di non risparmiare a sufficienza, mentre il 17% ha detto di spendere più del dovuto di quanto dovrebbe.

Quindi, in questo articolo, mettiamo in evidenza 6 piccole abitudini da fare tutti i giorni per poter risparmiare più soldi. Detto ciò, esistono effettivamente molti modi poco conosciuti per risparmiare più soldi ogni giorno.

Accantonate piccole somme in modo automatico

Sicuramente molti di voi pagano, già, le bollette con addebito in conto, con la stessa metodologia potete mettere da parte delle piccole somme in modo automatico. Accantonare in un fondo periodicamente delle piccole somme, in modo automatico. Queste diventeranno somme ingenti senza che voi ve ne accorgiate. Per fare ciò, ovviamente dovete evitare qualche spesa superflua giornaliera, come ad esempio il caffè al bar, o il pranzo alla mensa aziendale e il gioco è fatto. Vi consiglio quindi di stabilire una cifra settimanale di deposito, in base alle spese extra che abolirete.

Un altro consiglio, sicuramente utile, è quello di versare i soldi in un conto di risparmio online, poiché offre un tasso d’interesse più alto rispetto a quelli delle banche tradizionali.

Seguite la “regola delle 48 ore” e cancellare i codici delle carte di credito memorizzati

Spesso siamo presi dalla facilità dell’utilizzo dello shopping online, che spendiamo soldi in modo impulsivo per cose che alla fine si potevano anche evitare. Quindi, un consiglio valido è aspettare al meno 48 ore prima di procedere nell’acquisto, così si ha il tempo di riflettere ed evitare di acquistare in modo impulsivo. Potrete distinguere le spese basate sulla necessità e quelle basate sui vostri desideri.

Molto pericoloso, che invoglia agli acquisti impulsivi, è lasciare memorizzato la password della carta di credito sul sito. È molto pericoloso, perché si è invogliati anche dalla facilità di cliccare solo un tasto per procedere all’acquisto. Quindi cancellate queste informazioni in modo da evitare lo shopping d’impulso, consentendovi di ridurre la quantità di soldi che spendete.

Prendete i mezzi pubblici o camminate

Un’altra spesa che si potrebbe evitare è l’utilizzo dell’auto. Si potrebbe andare a lavoro con i mezzi pubblici, autobus, treno, vetture condivise. Oppure percorrere qualche chilometro a piedi o in bicicletta. Vi aiuterà a mantenere qualcosa in più nel vostro portafoglio e farà bene anche alla vostra salute.

Passate in rassegna le vostre spese ricorrenti ed eliminate quelle che avete dimenticato

Per evitare spese ormai inutili, ma ricorrenti, vi consigliamo di scorrere gli estratti conti degli ultimi sei mesi. Elencate tutte le spese più ricorrenti che potreste eliminare, o quelle troppo elevate che potreste ridurre.

Registrate ogni spesa

Tenere sotto controllo le spese giornaliere vi può permettere di accorgervi di eventuali acquisti superflui. Eliminare tali acquisti extra vi può aiutare a mettere in tasca qualche soldo in più.

Ad esempio, un acquisto che si può evitare sono le bevande alcoliche, e bere semplicemente acqua. Da un sondaggio si è rilevato che il 64% degli uomini adulti beve almeno una bevanda alcolica a settimana, mentre le donne sono il 52%. Bere l’acqua al posto del drink vi permetterà di risparmiare ulteriori soldi.

Mettete da parte tutte le banconote da 5 euro

Un altro bizzarro suggerimento, per risparmiare facilmente qualcosa ogni giorno, è mettere da parte ogni banconota da 5 euro che vi si viene data di resto quando pagate in contanti.

O la metti nel salvadanaio o la versi in un conto di risparmio, il risultato finale sarà sorprendente. Fatelo per almeno sei mesi, alla fine vi ritroverete una cifra incredibile che non riuscireste mai a risparmiare.

