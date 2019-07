Rottamazione auto: bisogna inviare comunicazione all’ACI?

Rottamazione auto e comunicazione all’Aci: Buongiorno, volevo chiedere se l’auto viene rottamata e non guido più devo comunicare all’ACI? Mio papà era esonerato dal bollo auto. All’ ultima visita non gli hanno più rinnovato la patente di guida quindi abbiamo deciso di rottamare l’auto. Grazie

Rottamazione auto e comunicazione all’Aci

Quando si decide di demolire un’auto bisogna consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato. Sarà lo stesso gestore del centro di raccolta a provvedere entro 30 giorni consecutivi alla raccolta del veicolo alla cancellazione del veicolo dal PRA – Pubblico Registro Automobilistico attraverso la presentazione della richiesta di “cessazione della circolazione per demolizione“.

Importante è controllare se il veicolo non è gravato da fermo amministrativo, prima di procedere alla demolizione. Si consiglia di chiedere una visura all’ACI con la targa dell’auto, per verificare che l’auto non sia soggetta a fermo. Se l’auto è gravata da fermo amministrativo bisognerà pagare prima le somme a debito e successivamente si potrà demolire il veicolo.

Quindi, in risposta al nostro lettore: non dovrà effettuare nessuna comunicazione all’Aci, questa avverrà in automatico con la cessazione della circolazione per demolizione, effettuata dal centro autorizzato alla raccolta.

Bollo auto non pagato è possibile annullare la cartella esattoriale