Rottamazione contributi Inps, scadenza 30 aprile, modulo per aderire

Rottamazione ter, la scadenza si avvicina e un nostro lettore ci chiede dove reperire i moduli per aderire, ecco il suo quesito: Salve, per aderire alla rottamazione contributi non pagati, dove posso trovare il modulo per fare domanda?.

Rottamazione ter: la scadenza il 30 aprile 2019

La rottamazione ter prevede la possibilità di pagare i debiti notificati con cartelle esattoriali affidate all’Agenzia delle Entrate nel periodo che intercorre dal 01 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, le somme dovute saranno corrisposte senza interessi di mora e sanzioni. .

Per aderire alla Definizione agevolata 2018 è necessario presentare, entro il 30 aprile 2019, l’apposita dichiarazione di adesione:

alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello DA-2018, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità. La domanda deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (pec);

presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello DA-2018 debitamente compilato e firmato.

Modulo in pdf da scaricare

È possibile scaricare qui i moduli: Condono rottamazione ter dal 2019: modulo per aderire con istruzioni

Per tutte le informazioni e come aderire alla Rottamazione delle cartelle esattoriali, troverà tutte le istruzioni in quest’articolo: Definizione agevolata: domanda entro il 30 aprile 2019, tutte le novità