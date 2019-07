Il 31 luglio 2019 è la scadenza ufficiale per il pagamento della prima rata o unica rata delle cartelle che hanno aderito alla Rottamazione ter. È una scadenza che interessa a circa 1,2 milioni di persone che hanno aderito alla rottamazione.

Rottamazione Ter 2019: rispettare la scadenza del 31 luglio

I contribuenti che hanno aderito alla rottamazione delle cartelle, nei mesi precedenti, hanno ricevuto dalla Agenzia delle entrate-Riscossione la “Comunicazione delle somme dovute”, cioè la lettera con il dettaglio di tutti gli importi da pagare e i bollettini delle rate in base alla modalità di pagamento prescelta. La scadenza del 31 luglio è importantissima per chi ha aderito alla Rottamazione Ter 2019, in quanto non potrà essere saltata. Nel caso in cui, trascorsi anche i 5 giorni previsti per legge e non si effettua il pagamento, si perde il diritto alla definizione agevolata. Qualora non si effettua il pagamento il debito non potrà più essere rateizzato e le azioni di recupero verranno ripristinate.

In più, è importante sapere che in base a ciò che è stato stabilito dal Decreto Crescita, che ha riaperto i termini per aderire agli istituti agevolativi della pace fiscale, le cartelle o avvisi che sono stati già ammessi al pagamento agevolato, non possono essere riammessi di nuovo in una dichiarazione di adesione.

Rottamazione Ter 2019: come e dove pagare

Per poter pagare ci sono diverse metodologie, facciamo un elenco:

Tramite il proprio istituto bancario;

sportelli bancomat abilitati ai servizi di pagamento Cbill;

internet banking;

uffici postali;

tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e i circuiti Sisal e Lottomatica;

portale di Agenzia delle entrate-Riscossione;

App Equiclick;

piattaforma PagoPa;

direttamente agli sportelli dell’Agenzia dell’Entrate e Riscossione.

Per quanto riguarda il pagamento presso gli sportelli dell’Agenzia, la stessa avvisa della possibilità che poiché è prevista proprio per il 31 luglio anche l’ultimo giorno per l’adesione alla pace fiscale, riaperta in quest’ultimo mese, si possa registrare un consistente afflusso di contribuenti.

Il pagamento della rata può essere anche messo a compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi liquidi ed esigibili maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Rottamazione 2019: come recuperare la lettera di avviso dei pagamenti

Nel caso in cui si sia smarrita la comunicazione contenente i dati coi pagamenti è possibile richiedere copia tramite portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it. La richiesta può essere effettuata anche senza pin o password.

Rottamazione ter e saldo e stralcio: come ottenere l’elenco debiti rottamati e i bollettini da pagare