Aperto il servizio online “ContiTu” per rottamazione-ter e saldo e stralcio che permette di ottenere l’elenco dei debiti rottamati e i bollettini da pagare con le varie scadenze. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con il comunicato stampa 11 luglio 2019, ha dichiarato di aver predisposto sul proprio sito Internet uno strumento che consente di ottenere online l’elenco dei debiti rottamati e i bollettini per effettuare il pagamento. Con il servizio “ContiTu” si può scegliere di pagare solo alcune delle cartelle contenute nella comunicazione dell’Agente della Riscossione inviata nei giorni scorsi

per la domanda di rottamazione-ter presentata.

Rottamazione ter e saldo e stralcio: la comunicazione dell’Agenzia

Le persone fisiche che, entro il 30 aprile 2019, hanno fatto istanza per la rottamazione e per il saldo e stralcio, indicando le stesse cartelle, riceveranno la risposta entro il 31 ottobre 2019.

Se, invece, il contribuente ha presentato la domanda per la rottamazione-ter, indicando cartelle diverse da quelle specificate nel saldo e stralcio, la Riscossione deve aver già inviato, entro il 30 giugno 2019, o invierà in questi giorni, anche se dopo la scadenza, la comunicazione delle somme da pagare per la rottamazione-ter, il cui termine per il primo o unico pagamento scade il 31 luglio 2019.

Vantaggi a presentare la domanda prima del 31 luglio 2019

L’anticipazione della trasmissione della domanda di rottamazione-ter, rispetto alla scadenza del 31 luglio 2019, consente di fruire di molteplici vantaggi che vanno dalle azioni cautelari alla regolarità contributiva.

L’Agenzia sta inviando le lettere di adesione e le modalità di pagamento, per le ultime notizie consigliamo di leggere: In arrivo le lettere di adesione e le modalità di pagamento. Ricordiamo che sono stati aperti i termini, quindi c’è tempo fino al 31 luglio 2019 per aderire.