Rottamazione ter e saldo stralcio: i nuovi moduli per aderire (pdf)

Il D.L. Crescita (L. 58/2019) ha riaperto i termini per aderire alla rottamazione-ter delle cartelle e per il saldo e stralcio entro il 31.07.2019. A tal fine, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato i nuovi modelli DA-2018-R (per rottamazione) e SA-ST-R (per saldo e stralcio).

Le istanze di rottamazione già trasmesse in ritardo, rispetto alla scadenza del 30.04.2019, non devono

essere ripresentate.

Rottamazione Ter Modelli DA-2018-R in pdf: ITA_DA-2018-R

Saldo e Stralcio Modelli SA-ST-R in pdf: ITA_MODELLO-SA-ST-R