Salario minimo a 9 euro l’ora, trovato l’accordo

Il Governo ha annunciato la volontà di introdurre il salario minimo di 9 euro lordi l’ora, in maniera generalizzata e senza gravare sulle imprese. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, ha spiegato che: “Il Parlamento è al lavoro per approvare il salario minimo. Non è più concepibile che nel nostro paese ci siano lavoratori pagati 2-3 euro l’ora, è una legge di civiltà che allinea l’Italia agli altri paesi europei”.

Salario minimo a costo zero per le aziende

Il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon, alle parole del Ministro Di Maio ha chiarito che sono al lavoro per trovare la strada giusta e ha sottolineato che l’accordo c’è se sarà a costo zero per le imprese. Ha precisato che: “l’Italia ha già il più alto costo del lavoro e non possiamo gravare ancora soprattutto sulle piccole e medie imprese”.