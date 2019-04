Scontro tra Di Maio e Salvini, il premier Conte “non sono un passa carte”

Tensione alle stelle in Governo, molto forte il caso Siri, botta e risposta tra Di Maio e Salviri. Il premier Conte interviene in prima persona, si rivolge a Salvini e dice “non sono un passa carte. Sarò io a decidere sul caso Siri”. Di Maio a sua volta replica se la Lega non ha nulla da preoccuparsi, allontani Siri dal Governo. L’Italia merita un Governo che duri quattro anni.

Le opposizioni: Governo inadeguato, Berlusconi invita Salvini di staccare la spina, e sciogliere il Governo, stanno trascinando l’Italia nel baratro. Zingaretti “prima gli italiani. Gli italiani sono i primi a pagare sulla loro incapacità.

La situazione diventa sempre più preoccupante, anche il malcontento dei cittadini cresce, troppe promesse non mantenute.

Crisi tra Salvini e Di Maio, il M5S pone 4 domande alla Lega. Salvini come Renzi e Berlusconi