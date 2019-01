Quella dell’autista è una figura particolarmente richiesta in ambito lavorativo, una figura che possa essere disponibile anche 24ore su 24 e che non abbia limiti geografici. Se poi si possiede più della patente classica, allora questo permette di avere anche più chance nel campo lavorativo. Qualsiasi sia il genere di contenuto da trasportare non importa, l’importante è avere le caratteristiche sopra elencate che sintetizziamo così: flessibilità, disponibilità a viaggiare lontano e più patenti possibili. Ecco alcuni annunci.

Autista patente CE + CQC con esperienza Bilico Frigorifero – NOVARA

Brivio & Viganò, azienda leader nella fornitura di servizi di trasporto e logistica, ricerca

“AUTISTI in possesso di patente CE

per attività di conduzione di mezzi pesanti e carico/scarico.

Necessaria esperienza pluriennale nella guida di bilici, flessibilità e serietà.

Per candidarsi è richiesto l’invio di un Curriculum Vitae.

Contratto di lavoro: Tempo pieno

Esperienza:

• Guida Bilico e carico scarico del mezzo: 3 anni (Obbligatorio)”

Cerco autista con esperienza

GIRAMONTI AUTOTRASPORTI SRL – San Vito al Tagliamento, Friuli-Venezia Giulia

“Siamo alla ricerca di autisti con patente E, CQC, card tachigrafo, con esperienza sia a livello Nazionale che internazionali.

Rimorchio centinato.

Luogo di Lavoro: 33078 San Vito Al Tagliamento (PN)

Contratto di lavoro: Tempo pieno

Esperienza:

• bilico centinato: 1 anno (Obbligatorio)

Livello di istruzione:

• Diploma di maturità o studi equivalenti (Obbligatorio)”

Autista consegnatario

Buonini S.r.l. – Catignano, Abruzzo

“Sommario offerta

Cerchiamo un Consegnatario da inserire nel nostro gruppo logistico

Contratto di lavoro: Tempo pieno”

Autista pat. CE – Vado Ligure

AUTAMAROCCHI SPA – Vado Ligure, Liguria

“Selezioniamo per la zona di VADO LIGURE un autista professionista con pluriennale esperienza maturata sul territorio italiano nel trasporto di container.

Sono richieste:

– patente CE /CQC/ ADR

– ottima dimestichezza con smartphone/Pc/tablet, posta elettronica.

Per candidarsi e per informazioni contattare il sig. DANIELE 3473970142.

Oppure inviare candidatura copiando e incollando nel browser il seguente link:

https://joblink.allibo.com/ats9/job-offer.aspx?DM=1556&SG=6&FT=100269&MD=0&ID=105343&LN=IT

Auta Marocchi S.p.A. è una delle maggiori imprese di autotrasporto in Italia ed è specializzata nel trasporto dei container sia su strada che intermodale, a carico completo (FTL) in Italia ed in Europa, nella gestione di Terminal Container, nei distripark portuali e retro-portuali, nel ricondizionamento e commercializzazione di container usati e nell’offerta di più servizi integrati.

Contratto di lavoro: Tempo pieno”

Autista patente B

Tilenni s.r.l – Maniace, Sicilia

“Sommario offerta

Il lavoro consiste nella consegna ad i vari punti vendita clienti di formaggi e latticini. I mezzi aziendali per le consegne posso essere guidati con la patente b.

Esperienza richiesta, capacità e qualifiche

E’ importante ma non fondamentale aver già svolto lavori simili come corriere, è altresì indispensabile avere facile capacità di memorizzazione dei luoghi e delle strade

Tipo/Categoria lavoro

La merce trasportata è di tipo alimentare (Formaggi e latticini), ed il contratto affetto e a tempo indeterminato.

Contratto di lavoro: Tempo pieno

Esperienza:

• corriere o simile: 1 anno (Opzionale)”

• AUTISTA BOTTE DI EMULSIONE

• PESARESI GIUSEPPE SPA – Rimini, Emilia-Romagna

• Sommario offerta

• La Pesaresi Giuseppe Spa, affermata azienda riminese nel settore della realizzazione di opere edili, stradali ed infrastrutture, per ampliamento del proprio organico cerca autisti di botte di emulsione.

• E’ richiesta patente C-CE – CQC, serietà, esperienza maturata nella mansione e disponibilità immediata.

• Esperienza richiesta, capacità e qualifiche

• Tipo/Categoria lavoro

• Contratto di lavoro: Tempo pieno.”

Autista Patente B

• LA SOLUZIONE srl – Cologno Monzese, Lombardia

• Tempo pieno, Tempo determinato

• La società LA SOLUZIONE SRL ricerca urgentemente autisti con patente B nella zona di COLOGNO MONZESE, SESTO SAN GIOVANNI, BRUGHERIO E MONZA per accompagnare nostri clienti con i nostri mezzi di trasporto.

• Si richiede esperienza nel settore.

• Inviare curriculum per colloquio immediato.

• Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato

• 2 ore fa

Alleghiamo di seguito il link dove è possibile trovare altre offerte lavorative come autista:

