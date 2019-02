Si può interrompere la Naspi per la pensione anticipata?

Buona sera le chiedo se dopo sei mesi di naspi posso passare alla pensione visto che con sei mesi di naspi faccio 43 anni e un mese di lavoro grazie

Le uniche pensioni per cui non è possibile interrompere la Naspi sono quelle che prevedono l’intera fruizione della Naspi per l’accesso alla prestazione, come ad esempio la quota 41 che per accedere come lavoratore disoccupato richiede l’intera fruizione dell’indennità di disoccupazione e l’attesa di 3 mesi dalla fine della stessa.

Per tutte le altre prestazioni pensionistiche non vi è problema, una volta raggiunti i requisiti anagrafici o contributivi, se si decide di interrompere la Naspi per accedere alla pensione.

Nel suo caso si tratta della pensione anticipata e, a quanto pare ha superato anche i 3 mesi di finestra per la decorrenza del trattamento. Ma prima di interrompere l’indennità di disoccupazione le consiglierei di rivolgersi ad un CAF o un patronato per farsi fare il calcolo dei contributi esatti per non correre il rischio di restare senza Naspi e senza pensione.