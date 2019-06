Spread e rendimenti Btp: Italia verso la resa dei conti con l’Europa

In Europa, lo spread Btp/Bund è in contrazione, viaggia a 255 bp, ma rimane in precario equilibrio. Mentre i bund tedeschi sono sempre più oggetto di acquisti da parte di investitori desiderosi di sicurezza, i Btp, all’opposto, beneficiano (per ora) del flusso di denaro di chi va caccia di rendimenti nell’area Euro. E ciò nonostante l’accresciuta incertezza politica e di sostenibilità dei conti pubblici italiani.

Spread Btp/Bund a quota 255 punti

Nelle ultime due settimane, gli investitori hanno fatto registrare una domanda solida per il debito pubblico italiano, ma i rischi

sull’obbligazionario (Btp) non sono ancora scomparsi e potrebbero subire una nuova escalation.

La legge di Bilancio 2020, la tenuta del governo e la proposta di emettere mini Bot sono tutti elementi di disturbo che possono mettere a rischio il rating italiano quest’anno. Di più, Bruxelles sta valutando l’apertura di una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia.

Il Btp a 10 anni rende il 2,3%

Il tasso di finanziamento del Btp decennale è quindi al 2,31%, mentre la persistenza dei tassi negativi sul Bund, “non è salutare”, commentano gli analisti di Deutsche Bank e distorce il mercato e i flussi di capitale in Europa. Così, mentre il rendimento del decennale tedesco aggiorna in questi giorni il minimo storico, le attese di inflazione a cinque anni si attestano al 1,134%.