Rimodulazione delle tariffe Inail, il Ministro del Lavoro, con un comunicato stampa del 27 febbraio 2019, ha annunciato di aver predisposto il decreto interministeriale di rimodulazione delle tariffe Inail, in attuazione della L. 145/2018, con effetto dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021.

La revisione non riguarda tutti i premi, ma solo la tariffa dipendenti delle gestioni industria, artigianato, terziario e altre attività, nonché quella dei premi speciali unitari di artigiani e quella del settore navigazione.

Su tali tariffe non è più possibile applicare lo sconto del cuneo, pari al 15,24% per il 2019, che rimane comunque fruibile per i premi esclusi dalla revisione.

Oltre alla riduzione del costo del lavoro, la revisione consente di introdurre novità sulle prestazioni, con

un miglioramento delle tutele economiche per gli infortunati e malati professionali.

Il comunicato: firmato il Decreto Interministeriale che abbassa in media del 32% le tariffe INAIL

“Oggi iniziamo ad abbassare il cuneo fiscale per le imprese, oltre 500 milioni di euro di risparmi per le aziende dalla revisione delle tariffe INAIL nel 2019” commenta così la firma del Decreto Interministeriale Lavoro/Mef il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio.

“Un impegno che avevo preso proprio all’assemblea di Confartigianato e che come Governo abbiamo rispettato. Il sistema tariffario dell’INAIL, inoltre, si adegua ai cambiamenti del mondo del lavoro entrano nelle tariffe le attività legate alle nanotecnologie e i rider”.

In dettaglio

La revisione delle tariffe dei premi, in vigore dallo scorso primo gennaio come stabilito dalla Legge di Bilancio 2019, ha riguardato in particolare l’aggiornamento del nomenclatore, il ricalcolo dei tassi medi e il meccanismo di oscillazione del tasso per andamento infortunistico.

Nel nomenclatore tassi differenziati in funzione del rischio lavorativo. Nella nuova formulazione il nomenclatore tariffario, che attribuisce ai vari tipi di attività tassi differenziati in -funzione dello specifico rischio lavorativo, è stato reso più aderente agli attuali fattori di rischio.

Tra le novità l’inserimento di attività che si sono sviluppate negli ultimi anni. È stata introdotta, per esempio, una nuova voce di tariffa per le attività legate alla produzione di nanomateriali, un settore di produzione che si è sviluppato solo negli ultimi anni e per il quale si prevede una crescita anche nel prossimo futuro. Altre novità rilevanti riguardano l’esplicitazione all’interno del nomenclatore dell’intero ciclo dei rifiuti e la previsione delle attività di consegna merci svolte in ambito urbano con l’ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili dai cosiddetti rider.

Meno voci tariffarie

Le voci tariffarie sono passate da 739 a meno di 595. Eliminazione delle voci obsolete, perché relative a un contesto produttivo ormai superato. Questa razionalizzazione si è tradotta in una significativa contrazione del numero delle voci di tariffa, che sono passate quindi da 739 a 595.

I tassi medi per le imprese ridotti di quasi un terzo. Per la determinazione dei tassi medi nazionali – calcolati per ciascun tipo di lavorazione – sono stati presi in considerazione i dati relativi all’andamento infortunistico e tecnopatico nel triennio 2013-2015 (quelli precedenti facevano riferimento al triennio 1995-1997) e le retribuzioni soggette a contribuzione di competenza nello stesso periodo. Il risultato è la diminuzione del 32,72% dei tassi medi per le aziende – dal 26,53 per mille del 2000 al 17,85 per mille – mentre il calo complessivo dell’onere finanziario per l’assicurazione che grava ogni anno sulle imprese in generale raggiunge l’importo di circa 1,7 miliardi di euro, superando quindi di circa 500 milioni annui, a regime, la riduzione lineare finora provvisoriamente applicata (L. 147/2013), calcolata su un plafond di risorse di 1.200 milioni di euro l’anno.

I singoli tassi di premio, il cui nuovo valore è stato determinato in relazione alla specifica rischiosità in termini di oneri assicurativi sostenuti per garantire la tutela agli infortunati della relativa lavorazione, non superano mai quelli previsti dalla Tariffa 2000, mentre in alcuni casi risultano inferiori anche di oltre il 50% rispetto a quest’ultima.

I nuovi tassi, inoltre, anche per le lavorazioni più rischiose sono stati mantenuti entro il 110 per mille, rispetto al 130 per mille della Tariffa 2000.

Conferma degli interventi a sostegno della prevenzione. È stata inoltre confermata la riduzione del premio per gli interventi di prevenzione, volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza in ambito aziendale; come confermato risulta anche l’impegno per il sostegno dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, previsti dal Decreto Legislativo 81/2008, in linea con le risorse mediamente erogate nell’ultimo quinquennio.

L’aggiornamento delle tariffe dei premi oltre alla “Gestione Industria, Artigianato, Terziario ed Altre Attività”, riguarda anche la revisione dei premi speciali unitari Artigiani e della gestione Navigazione.

Il miglioramento delle prestazioni. Oltre alla riduzione del costo del lavoro la revisione delle Tariffe ha consentito di introdurre significative novità sul fronte delle prestazioni, con un complessivo miglioramento del livello delle tutele economiche previste per gli infortunati ed a malati professionali, quantificabili economicamente in circa 110 milioni di euro annui.