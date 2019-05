Tempo e soldi: ecco come guadagnare e risparmiare con semplici app

La vita è sempre più veloce, e noi cerchiamo sempre un escamotage per risparmiare tempo e perché no!! Anche denaro. Ci sono tantissime app da poter scaricare sul proprio smartphone che potresti utilizzare per semplificare gli impegni quotidiani. Per ora io ti consiglio 5 app che ti possono rendere la vita più semplice e gratificante.

TV Time: un’app per risparmiare tempo

Se tu sei un amante di serie TV, ma ti dimentichi sempre a che puntata sei arrivato, quindi perdi tempo nel ritrovare l’episodio che devi effettivamente guardare, oppure sei sempre insicuro sulla scelta di una nuova serie da guardare. Ti suggerisco l’app TV Time, disponibile sia per Android, sia per iOS. Questa applicazione ti consente di segnare gli episodi di tutte le serie TV che stai seguendo, così non potrei dimenticare a quale puntata sei arrivato. In più questa app ti consente di valutare la serie TV che stai guardando e dalle valutazioni che dai ti suggerisce quale altra serie sia compatibile con il tuo profilo, così non hai nessun problema di incertezza nella tua scelta.

Nel caso in cui anche i tuoi amici hanno un profilo TV Time, tu puoi guardare cosa guardano e capire in base alle loro valutazioni se è una serie adatta a te. Oltre a votare i singoli episodi, è possibile anche commentare le puntate, in modo che tutti possono vedere la tua reazione e viceversa, cioè anche tu puoi guardare le reazioni della community. Non preoccuparti i commenti sono privi di spoiler.

Gimme5: un’app per risparmiare soldi

Non riesci a risparmiare qualcosa al mese per affrontare la spesa per le tue vacanze o per comprarti quel paio di scarpe che ti piacciono tanto? Nessuna paura, ti consiglio un’app Gimmi5 che ti consente di racimolare piccoli importi alla volta fino al raggiungimento del tuo obiettivo.

Gimme5 è un’applicazione per Android e Apple, è un salvadanaio virtuale per per tenerle al sicuro i tuoi soldi finché non si arriverà alla cifra definita. L‘importo accumulato è sempre prelevabile in qualsiasi momento, il vantaggio nel depositarli consiste che oltre non puoi usarli fisicamente, e che verranno investiti in un fondo, che tu sceglierai, e al quando li ritirerai ne sono un poco in più.

Il fondo di investimento lo si può scegliere in base al rischio che si vuol correre, ricordiamo che un investimento più rischioso ti dà anche più guadagno. Quello che è bene ricordare che quest’app non da guadagni a breve termine ma bensì a lungo termine, quindi la si può utilizzare soprattutto per risparmiare soldi per grandi progetti futuri.

Con Gimme5 puoi creare degli obbiettivi dover raggiungere in modo da sapere quanti soldi necessiti per il tuo scopo. Gimme5 è un’applicazione che è sotto la vigilanza della Banca d’Italia, Ministero del Tesoro e Consob, ma se hai dubbi nell’affidare i tuoi soldi ti invitiamo a contattarli per soddisfare ogni tua perplessità.

The Fork: un’app per uscire a cena

Per gli amanti del buon cibo, ma che ci hanno rinunciato perché costa troppo, consiglio l’app The Fork con cui puoi prenotare un ristorante per la tua cene e ottenere anche un ottimo sconto alla fine. The Fork, è un’applicazione per smartphone e iPhone, semplice da utilizzare che ti farà risparmiare tempo e denaro. Con la geolocalizzazione hai la possibilità di individuare i locali più vicino a te e che aderiscono al programma di scontistica dell’app. Con The Fork puoi leggere le recensioni dei clienti, il prezzo medio del ristorante e, lo sconto che verrà applicato a fine pasto. L’applicazione ti permette anche di prenotare il tavolo una volta scelto il ristorante, risparmiando anche la telefonata e quindi tempo e denaro.

Un servizio, che invece puoi prestare tu, è la tua recezione correlata di una foto di un piatto che hai degustato, in modo che anche altri utenti possono decidere la scelta anche grazie al tuo contributo.

Subito: un’app per vendere

Molto spesso al cambio stagione, dall’armadio escono tanti abiti che ormai non indossiamo più, e dalla libreria libri, fumetti e giochi che ormai per te sono solo di ingombro. Cosa vuoi fare li vuoi buttare? Ma no!!! Sono sicuramente fonte di guadagno, ecco come. Fai una foto ai tuoi oggetti e tramite l’app Subito crea un annuncio di vendita, vedrai che in breve termine ti sbarazzerai delle tue cose inutile e in più avrai guadagnato anche qualche soldino.

Subito è un’applicazione che ti permette di creare un annuncio gratuitamente. Nel mettere in vendita i tuoi oggetti stabilisci un prezzo un po’ più alto perché le offerte saranno sicuramente inferiori.

Quindi cosa aspetti, fallo subito perché là fuori c’è qualcuno che ha bisogno dei tuoi oggetti. Vendere oggetti con l’app Subito guadagnerai soldi e spazio in casa; l’applicazione è disponibile sia per Android, sia per iOS.

Privalia: un’app per comprare

Sei una persona che ti piace seguire la moda, ma non hai tempo di girare per i negozi, o non puoi permetterti di acquistare l’ultimo modello di scarpe? Ti do una dritta. L’app Privalia, fa al caso tuo, è un’app che ogni giorno propone prodotti delle marche più famose con sconti che superano anche il 50%.

Iscrivessi è semplicissimo, scarica l’applicazione per Android o iOS, e poi decidi tu come accedere, tramite Facebook o via email e password. Naviga sul sito tra le marche disponibili, ma attenzione ogni giorno vi è un cambio di merci esposte, quindi non pensarci troppo su, per il tuo acquisto. Ma a volte dopo qualche mese vengono di nuovo riproposte.

Privalia oltre agli abiti si occupa anche di prodotti tecnologici Apple, console Sony e Microsoft (con i rispettivi giochi e accessori), il tutto scontato. I prodotti scelti vengono spediti all’indirizzo indicato al momento dell’acquisto, nel caso in cui si è scelto una taglia sbagliata o per altri problemi, c’è sempre la facoltà di reso.

Come fare soldi e risparmiare con 8 semplici mosse