TFR accantonato, aggiornamento e rivalutazione a maggio 2019

TFR: l’Istat comunica il coefficiente di rivalutazione delle quote di trattamento di fine rapporto accantonate, con riferimento al mese di maggio 2019, pari a 1,065744. L’art. 2120 del codice civile stabilisce che, alla fine di ogni anno, la quota di Tfr accantonata deve essere rivalutata.

Il comunicato Istat del 14 giugno 2019, ha stabilito in 102,7 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi), sono stati rielaborati i coefficienti validi per il mese di maggio 2019 del trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro.

