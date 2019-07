TFR dipendenti pubblici, le novità della settimana

TFR o TFS dipendenti pubblici, le ultime novità della settimana fanno ben sperare in una veloce risoluzione sull’anticipo del trattamento fine rapporto o fine servizio. Il decreto pronto, manca ancora l’accordo con l’ABI e poi dopo quest’ultima fase i lavoratori che si apprestano ad andare in pensione o coloro che già sono in pensione, potranno presentare domanda. Analizziamo in breve le ultime novità.

Anticipo TFR e TFS dipendenti pubblici fino a 45.000 euro

Pronto il decreto per l’anticipo del TFR e TFS dipendenti pubblici che sono in pensione e per quelli che si apprestano ad andare. Il tetto massimo richiedibile è di 45.00 euro, la misura è stata inserita nel decreto – legge n. 4/2019. Ad ufficializzare la notizia su decreto è stata il ministro della PA Giulia Bongiorno. Il decreto dovrà essere inviato al Garante per la protezione dei dati personali e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e per finire al Consiglio di stato.

E’ possibile leggere la notizia completa in quest’articolo: Anticipo TFR e TFS dipendenti pubblici fino a 45.000 euro: pronto il decreto, le novità

Anticipo TFR per ristrutturare casa

L’anticipo del TFR non spetta ai dipendenti del pubblico impiego in quanto l’accantonamento avviene in modo figurativo e viene liquidato solo al momento della cessazione del rapporto. I tempi e le modalità sono state chiarite in quest’articolo: TFR dipendenti pubblici: quando verrà pagato? L’anticipo del TFR è stato previsto nel Decreto legge n. 4/2019 per coloro che si apprestano ad andare in pensione e per chi già è in pensione. E’ stata prevista la possibilità di chiedere l’anticipo TFR/TFS per un massimo di 45.000 euro. Al momento la misura è in fase di stallo, in quanto non sono state attuate le convenzioni con l’ABI. Ci si chiede se è possibile chiedere un anticipo per ristrutturare casa, la notizia completa in quest’articolo: Anticipo TFR dipendenti pubblici per ristrutturare casa, quando è possibile