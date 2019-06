Legittimo il dilazionamento del pagamento del TFR (trattamento di fine rapporto) per i dipendenti pubblici, a deciderlo la Corte Costituzionale con la sentenza 159/2019 che vanno in pensione anticipata, mentre la questione si presenta controversa nei casi di pensionamento per limiti di servizio o per collocamento a riposo d’ufficio. La pronuncia si riferisce all’art. 3, c. 2, D.L. 79/1997.

La lettura della decisione lascia aperta la possibilità che, in futuro, la Consulta si pronunci favorevolmente in favore dei dipendenti pubblici che accedono al trattamento pensionistico di vecchiaia.

